Здравствуйте.

Подскажите плиз что можно сделать в такой ситуации. Переустановил виндовс 10 про, установил заново Vivaldi, зашел в свой профиль, а открытые в старом браузере вкладки не подтягиваются в новый. При этом расширения, пароли, закладки все синхронизировалось. Кроме открытых вкладок и пространств. Подскажите, пожалуйста, как это решить? На ios открытые вкладки при этом подтянулись, но в декстопном браузере ничего нет.