Проблемы с синхронизацией
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Здравствуйте.
Подскажите плиз что можно сделать в такой ситуации. Переустановил виндовс 10 про, установил заново Vivaldi, зашел в свой профиль, а открытые в старом браузере вкладки не подтягиваются в новый. При этом расширения, пароли, закладки все синхронизировалось. Кроме открытых вкладок и пространств. Подскажите, пожалуйста, как это решить? На ios открытые вкладки при этом подтянулись, но в декстопном браузере ничего нет.
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@enjoycoleman, здравствуйте.
Попробуйте открыть их через Синхронизированные вкладки.
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@Nikolay68 Здравствуйте.
Рядом с корзиной нет значка синхронизированных вкладок, в этом и проблема
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sedative29rus
@enjoycoleman @Nikolay68 Здравствуйте.
Галочку в настройках проверьте.
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@sedative29rus здравствуйте!
Благодарю да, оказывается причина была в этой галочке. Она почему-то по дефолту выключена. Благодарю за помощь!