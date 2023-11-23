Vivaldi ломает оформление страницы
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Учусь верстке и прочему и словил пренеприятнейшую картину.
Браузер в режиме инкогнито показывает как ожидается, но запускаю в обычном режиме и верстка ломается.
Зaпускаю в Edge, картинка как ожидается = картинке в приватном режиме.
Плагины отключены, встроенная блокировка рекламы и слежки тоже.
Пробовал и с плагинами и без, одинаково плохо.
Браузер перезагружал, не помогает.
Но, что интересно, в режиме инкогнито все работает как надо. Никаких встроенных проверок на используемый браузер или плагины в коде сайта нет.
Сперва думал что сам что-то не сохранил в проекте, но стал проверять в Edge, так ок, запустил в инкогнито режиме тоже ок, всё как надо. Потом вспомнил что в прошлые то разы тестил страничку на vivaldi в режиме инкогнито.
пс: система Win10 + добавил скриншот с версией браузера
ппс: админы перенесите плиз пост в vivaldi windows
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небольшой апдейт: полное удаление файлов из папки профиля фиксит проблему, возврат файлов профиля назад возвращает и проблему (копировал через проводник, а не через средства синхронизации vivaldi).
и еще апдейт: удаление файлов и последующая загрузка данных из облака так же решает проблему, но оформление теряется (настройка кнопок меню, тема и т.д.)
хотелось бы обойтись меньшей кровью, есть ли способы?
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@arboooz said in Vivaldi ломает оформление страницы:
хотелось бы обойтись меньшей кровью, есть ли способы?
Нужно методом тыка искать, что может вызвать вашу проблему Возможно, какое-то редкое сочетание настроек...
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FoxWMulder
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