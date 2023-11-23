Учусь верстке и прочему и словил пренеприятнейшую картину.

Браузер в режиме инкогнито показывает как ожидается, но запускаю в обычном режиме и верстка ломается.

Зaпускаю в Edge, картинка как ожидается = картинке в приватном режиме.

Плагины отключены, встроенная блокировка рекламы и слежки тоже.

Пробовал и с плагинами и без, одинаково плохо.

Браузер перезагружал, не помогает.

Но, что интересно, в режиме инкогнито все работает как надо. Никаких встроенных проверок на используемый браузер или плагины в коде сайта нет.



Сперва думал что сам что-то не сохранил в проекте, но стал проверять в Edge, так ок, запустил в инкогнито режиме тоже ок, всё как надо. Потом вспомнил что в прошлые то разы тестил страничку на vivaldi в режиме инкогнито.

пс: система Win10 + добавил скриншот с версией браузера



ппс: админы перенесите плиз пост в vivaldi windows