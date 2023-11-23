Уже два раза поймал очень интересный баг. Когда Вивальди в какой-то рандомный момент времени прикреплен к одной из частей экрана, левой или правой (Win+стрелки), то все окей (скрин 1), и вот я хочу развернуть, разворачиваю и внезапно шапка сверху становится черной (скрин 2), хотя и до этих соответствующих моментов работал в развернутом виде и все было нормально.

Кто-то сталкивался с этим? Спасибо заранее.