Сброс синхронизации аккаунта Vivaldi
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В браузере начали регулярно (то после каждого захода в браузер, то после ребута, то когда угодно) слетает логин синхронизации в браузере, соответственно все заходы в аккаунт на сайтах тоже слетают. Не смог понять как фиксить, требуется помощь комьюнити...
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@SoonVerySoon ну... при таких входных данных, в голову приходит только возможная связь с этой проблемой.
Похоже, что браузер перестаёт видеть, что находится в зашифрованном файле Login Data.
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SoonVerySoon
@sedative29rus А какие ещё вводные нужны, я дополню без проблем.
Vivaldi 6.4.3160.44 (Stable channel) (64 бита)
Версия 466bd0fb585dd560c1628c579ab8bee0e7174e68
ОС Kali Linux
JavaScript V8 11.8.172.17
User Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
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@SoonVerySoon said in Сброс синхронизации аккаунта Vivaldi:
Kali Linux
Может в нём как раз какие-нибудь специфичные штуки связанные с безопасностью, шифрованием и т.п. шалят.
Я бы попробовал удалить(забэкапить) в папке профиля Вивальди файл Login Data и запускать какое-то время с
--password-store=basic, чтобы понаблюдать. Но учитывайте, что так пароли в этом файле будут незашифрованы.
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@sedative29rus благодарю, продолжаю наблюдение
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@SoonVerySoon ещё бы перепроверить все права на чтение/запись всей папки профиля
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@sedative29rus вот кстати, да, мне с этого стоило начать. Напишу позже чем всё решилось и решилось ли
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Тоже проблемы с синхронизацией, был сбой авторизации, потом восстановился но теперь нет сохранённых паролей в браузере. Система Роса Фреш 12.4
П.С. Заметил, браузер сохраняет пароли но не отображает в разделе "Приватность", пишет "Нет сохранённых паролей" при этом авторизуется.
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@ettore удалите/забэкапьте ~/.config/vivaldi/Default/Login Data и заново включите синхронизацию.
Ощущение, что пишу это пятый раз за неделю на этом форуме
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@sedative29rus Спасибо, помоглою
Ощущение, что пишу это пятый раз за неделю на этом форуме
Ну, я только третий день на Линуксе .