Vivaldi для Android: Наполняйте список чтения из других приложений
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Shpankov Vivaldi Team
Новая версия Vivaldi 6.4 для Android содержит улучшения и включает возможность добавлять ссылки в список чтения Vivaldi из любого стороннего приложения.
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И это все за несколько месяцев? Ну, это халтура.
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@Rinaldus said in Vivaldi для Android: Наполняйте список чтения из других приложений:
И это все за несколько месяцев? Ну, это халтура.
Сделайте больше.
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sedative29rus
@Rinaldus said in Vivaldi для Android: Наполняйте список чтения из других приложений:
И это все за несколько месяцев? Ну, это халтура.
Судя по снапшотам, они всё это время судорожно чинили регрессии, повылезавшие с переходом на 118 хромиум.
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@sedative29rus said in Vivaldi для Android: Наполняйте список чтения из других приложений:
они всё это время судорожно чинили регрессии
Но полностью всё так и не починили:
@temkem said in Vivaldi для Android:
Браузер вылетает при нажатии на V на начальной странице
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@RX21 said in Vivaldi для Android: Наполняйте список чтения из других приложений:
@sedative29rus said in Vivaldi для Android: Наполняйте список чтения из других приложений:
они всё это время судорожно чинили регрессии
Но полностью всё так и не починили:
@temkem said in Vivaldi для Android:
Браузер вылетает при нажатии на V на начальной странице
Уже починили https://forum.vivaldi.net/post/713152