@EJove said in Перестал работать порядок переключения вкладок:

@kurai said in Перестал работать порядок переключения вкладок: А что в настройках установлено? Настройки не менялись. "При закрытии активировать: всегда связанную вкладку; в порядке использования".

Попробуйте советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/

Ну и попробуйте сменить настройки поведения вкладок, перезапустите браузер, верните настройки в то состояние, которое было раньше, и снова перезапустите браузер. Может, что-то криво записалось в файл настроек во время последнего обновления.