Перестал работать порядок переключения вкладок
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Раньше при открытии нескольких фоновых вкладок закрытие одной из них переключало на следующую непросмотренную. Сейчас перекидывает обратно на исходную вкладку, из которой открывались фоновые.
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При закрытии браузера теряется порядок просмотра вкладок. Теперь переключает не по порядку использования вкладок, а по их расположению.
Как всё исправить?
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@EJove said in Перестал работать порядок переключения вкладок:
Как всё исправить?
А что в настройках установлено?
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@kurai said in Перестал работать порядок переключения вкладок:
А что в настройках установлено?
Настройки не менялись.
"При закрытии активировать: всегда связанную вкладку; в порядке использования".
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@EJove said in Перестал работать порядок переключения вкладок:
@kurai said in Перестал работать порядок переключения вкладок:
А что в настройках установлено?
Настройки не менялись.
"При закрытии активировать: всегда связанную вкладку; в порядке использования".
Попробуйте советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
Ну и попробуйте сменить настройки поведения вкладок, перезапустите браузер, верните настройки в то состояние, которое было раньше, и снова перезапустите браузер. Может, что-то криво записалось в файл настроек во время последнего обновления.