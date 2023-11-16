@kurai said in Блокировка слежки и рекламы (настройки):

Никак

Ну в теории-то можно вручную написать правила фильтрации в текстовый файл и подключить его в настройках списков.

Или не в ручную... Великолепный план без единого изъяна:

Поставить uBlock, в нём пипеткой сделать свой фильтр. Экспортировать в файл. Подключить этот файл в блокировщике Вивальди. Удалить uBlock.

