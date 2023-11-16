Блокировка слежки и рекламы (настройки)
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На некоторых сайтах не блокирует рекламу.
Как добавить рекламный элемент в блок лист?
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@Asyl said in Блокировка слежки и рекламы (настройки):
На некоторых сайтах не блокирует рекламу.
Как добавить рекламный элемент в блок лист?
Никак (надеюсь, пока). Вы можете подключить дополнительные списки в настройках блокировщика рекламы.
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sedative29rus
@kurai said in Блокировка слежки и рекламы (настройки):
Никак
Ну в теории-то можно вручную написать правила фильтрации в текстовый файл и подключить его в настройках списков.
Или не в ручную... Великолепный план без единого изъяна:
Поставить uBlock, в нём пипеткой сделать свой фильтр. Экспортировать в файл. Подключить этот файл в блокировщике Вивальди. Удалить uBlock.
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Shpankov Vivaldi Team
@Asyl said in Блокировка слежки и рекламы (настройки):
Как добавить рекламный элемент в блок лист?
Можно добавить собственный список блокировки.
https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/privacy-ru/tracking-and-ad-blocking/
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@Shpankov said in Блокировка слежки и рекламы (настройки):
Можно добавить собственный список блокировки.
Визуально имелось ввиду, без этого инструмента проще использовать uBlock.