Шрифты пляшут
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С некоторых пор шрифты в браузере на всех сайтах пляшут
помогает только перезагрузка целиком компьютера
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Только в Vivaldi такое наблюдается?
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@kurai однако да. во всем компе. что за болезнь не подскажите?
винду сносить?
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@vShvedPro said in Шрифты пляшут:
во всем компе. что за болезнь не подскажите?
Ощущение, что на экране 256 цветов. С драйверами всё в порядке?
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да не. гугл сказал это распространенная проблема в виндоус 10, какие то dpi, масштабирование, пытается когото на чтото натянуть и выходит как всегда