（原文在此）

四个新功能和 70 多个错误修复 - Vivaldi 浏览器快照 3189.3

今天的快照包括完整的历史记录同步支持、地址字段中的同步标签匹配、工作区规则和新的会话面板。加上 74 个额外的错误修复！

作者：鲁阿里·厄德高

2023 年 11 月 14 日

完整历史记录同步

之前我们同步了输入的历史记录。这在地址字段中非常有用，可用于定位您之前输入的 URL，即使您是在其他设备之一上输入的。但是您没有输入的 URL 又如何呢？例如，您通过以下链接导航到的链接。对于这些，您需要完整的历史记录同步（而不仅仅是键入）。好吧……现在你有了！两者都用于地址字段下拉匹配或如果您转到历史记录标签。

地址字段中的同步标签

与之前的功能有些相关，但其本身也不同的是，我们现在优先匹配当前在其他设备上打开的标签（标题和 URL），并另外将它们包含在自己的地址栏下拉部分中（可以在设置中启用或禁用）。

工作区规则

从此快照中，您可以定义规则，用于根据匹配的 URL 自动将标签移动到正确的工作区。因此，如果您去亚马逊，它就会被转移到您的购物工作区。或者您可能希望所有与工作相关的 URL 都出现在您的工作...工作区中。

会话面板

会话变得更加强大。现在我们有一个新的会话面板。从这里您可以（更）轻松地重命名它们。但您还可以获得更多选项，例如无需先恢复即可查看和编辑其内容的能力。每个会话就像它自己的完整窗口面板。您可以使用树状结构来移动标签、创建新标签组或在下次恢复时排除标签加载。事实上，您甚至不必恢复整个会话。如果需要，只需使用搜索字段查找一个旧标签，然后在当前会话中将其 URL 作为新标签打开。为了让事情变得更容易，我们现在可以选择自动备份您当前的会话。

这有点像拥有自己的时间机器，让您可以返回到过去浏览中的任何保存点，甚至……操纵过去！

变更日志

[新][同步]支持完整历史记录同步而不是仅输入

[新增][地址栏]添加同步标签 (VB-100876)

[新增][工作区]工作区规则 (VB-97964)

[新增][面板][会话]添加会话面板 (VB-7180​​6)

[地址栏] 不要仅使用域项目以获得最佳结果 (VB-101325)

[地址栏] 粘贴并打开必应搜索结果 (VB-101203)

[地址栏] 在地址栏中按回车响应慢且历史记录较多 (VB-99872)

[地址栏] 即使带有尾随空格也应该运行 url (VB-101328)

[地址栏] 按删除键时不应显示最佳结果 (VB-101370)

[地址栏] 当地址栏“自动完成最佳结果”关闭时，默认选择栏不准确 (VB-101386)

[地址栏] 自动完成错误类别 (VB-101220)

[地址栏][搜索字段]页面加载时清除的搜索文本：添加设置 (VB-100952)

[地址栏][搜索字段][键盘]无法选择旧的搜索条目 (VB-100954)

[地址栏] 搜索类别点击不一致 (VB-101030)

[地址栏] 转到 URL 时标题错误 (VB-101029)

[地址栏]更改提示突出显示颜色 (VB-100671)

[自动完成] 将自动完成与最佳结果项分离 (VB-100292)

[书签] 将 Vivaldia 2 添加到快速拨号 (VB-100731)

[书签] 某些页面不会以任何方式添加书签 (VB-101081)

[书签] 在纯文本模式下将文件夹图标替换为 V 形 (VB-100860)

[中断模式] 在外部单击时标注未关闭 (VB-100837)

[日历] 接受新会议时间未更新会议 (VB-100159)

[日历] 添加用于创建日历帐户的 iCloud 选项 (VB-100838)

[日历] 单击“下个月”箭头可向前跳转两个月 (VB-100328)

[日历] 粘贴长 URL 时对话框编辑器会跳转。(VB-100799)

[日历] 不要通过在外部单击来关闭日历通知 (VB-100985)

[日历] 模板对话框中没有滚动条 (VB-101294)

[日历] 未保存 iCloud 帐户密码。(VB-100982)

[日历] 性能回归 (VB-101018)

[日历] 提醒短暂显示在左上角 (VB-101210)

[Chromium]升级至118.0.5993.138

[崩溃] 浏览器崩溃在各种网页上随机重复 (VB-96915)

[崩溃] 打开命名弹出窗口时 (VB-101253)

[崩溃] 打开隐身窗口时 (VB-101207)

[崩溃] 快速拨号导航 (VB-101057)

[崩溃] 尝试打开 Paypal 窗口或类似窗口时 (VB-101025)

[直接匹配] 较早匹配 (VB-101273)

[扩展] 操作弹出窗口不会在外部单击时关闭 (VB-100816)

[历史记录] 更改时间段时图表不更新 (VB-100966)

[图像属性] 无法查看本地图像的属性 (VB-32703)

[键盘] 设置中缺少“发送邮件”快捷键 Ctrl+Enter (VB-78530)

[macOS] 禁用自动更新时，工具栏上会显示“更新可用”(VB-81403)

[macOS] 书签菜单变空 (VB-100824)

[macOS] 单击标签循环条目会打开上下文菜单 (VB-100680)

[macOS] 所有窗口关闭时菜单栏菜单未更新 (VB-100580)

[macOS] 菜单栏操作因未打开窗口而失败 (VB-100645)

[macOS] 删除旧的密钥链迁移代码 (VB-101231)

[邮件] 重新连接时 imap 表中出现约束错误 (VB-90221)

[邮件] 转到下一个未读内容在单线程视图中不起作用 (VB-74159)

[邮件] 根据磁盘上的原始文件重建邮件搜索数据库 (VB-100738)

[邮件] 当只有一个帐户时，删除中间“移自”上下文菜单 (VB-94680)

[邮件] 过滤器很容易被删除，且无法恢复 (VB-95267)

[邮件][同步] 使用同步并删除邮件帐户将删除另一个设备/配置文件上同一邮件帐户的密码 (VB-101235)

[邮件][工具栏] 更正编辑器中的名称 (VB-101512)

[菜单] 电子邮件编辑器和注释管理器中的复制链接不起作用 (VB-100988)

[菜单] Vivaldi 菜单 > 视图 > 自定义工具栏中显示的工具栏不正确 (VB-101484)

[菜单] 查看菜单中缺少显示地址栏 (VB-67296)

[菜单][工作区] 使用工具栏菜单按钮创建新工作区 (VB-96596)

[笔记][平铺] 无法在启用平铺的情况下编辑注释选项卡 (VB-101063)

[入门] 欢迎屏幕一侧的按钮无响应 (VB-101259)

[面板] 按钮滚动条遮盖计数器 (VB-101212)

[平台集成] 尊重系统范围内的“减少运动”辅助功能设置 (VB-101291)

[隐身窗口] 关闭 uBlockOrigin 窗口后缺少 UI (VB-101254)

[隐身窗口] 加载时适当地设置窗口主题 (VB-101513)

[快速命令] 使用鼠标滚动后搜索结果未突出显示 (VB-101093)

[阅读器] 查看闪烁背景 (VB-100835)

[设置] 如果从命令行禁用客户端提示，则会出现脚本错误 (VB-96185)

[设置] 法语搜索无法正常运行 (VB-96768)

[空间导航] 使用 spatnav 指示器移动焦点 (VB-100065)

[快速拨号] 中的标题不可点击 (VB-81344)

[标签] 图标 URL 中的 %3D 中断渲染 (VB-101335)

[标签] 平铺页面视频的全屏损坏 (VB-101154)

[标签] 紧凑选择被破坏 (VB-100741)

[标签] 将标签拖放到窗口底部会将其移动到下面的工作区 (VB-100659)

[标签] 通过按住 Shift 键并单击作为标签组打开的新标签不会获得焦点 (VB-99916)

[网站兼容性] 会话存储在命名弹出窗口中不起作用 (VB-99904)

[工作区] 如果工作区名称与浏览器的菜单项匹配，它将被翻译为非英语 UI 本地化语言 (VB-101333)

[工作区] 当工作区太多时，编辑工作区的图标会溢出 UI (VB-101130)

（机翻，人肉校订）