桌面快照版 3189.3
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Aaron Translator
四个新功能和 70 多个错误修复 - Vivaldi 浏览器快照 3189.3
今天的快照包括完整的历史记录同步支持、地址字段中的同步标签匹配、工作区规则和新的会话面板。加上 74 个额外的错误修复！
作者：鲁阿里·厄德高
2023 年 11 月 14 日
完整历史记录同步
之前我们同步了输入的历史记录。这在地址字段中非常有用，可用于定位您之前输入的 URL，即使您是在其他设备之一上输入的。但是您没有输入的 URL 又如何呢？例如，您通过以下链接导航到的链接。对于这些，您需要完整的历史记录同步（而不仅仅是键入）。好吧……现在你有了！两者都用于地址字段下拉匹配或如果您转到历史记录标签。
地址字段中的同步标签
与之前的功能有些相关，但其本身也不同的是，我们现在优先匹配当前在其他设备上打开的标签（标题和 URL），并另外将它们包含在自己的地址栏下拉部分中（可以在设置中启用或禁用）。
工作区规则
从此快照中，您可以定义规则，用于根据匹配的 URL 自动将标签移动到正确的工作区。因此，如果您去亚马逊，它就会被转移到您的购物工作区。或者您可能希望所有与工作相关的 URL 都出现在您的工作...工作区中。
会话面板
会话变得更加强大。现在我们有一个新的会话面板。从这里您可以（更）轻松地重命名它们。但您还可以获得更多选项，例如无需先恢复即可查看和编辑其内容的能力。每个会话就像它自己的完整窗口面板。您可以使用树状结构来移动标签、创建新标签组或在下次恢复时排除标签加载。事实上，您甚至不必恢复整个会话。如果需要，只需使用搜索字段查找一个旧标签，然后在当前会话中将其 URL 作为新标签打开。为了让事情变得更容易，我们现在可以选择自动备份您当前的会话。
这有点像拥有自己的时间机器，让您可以返回到过去浏览中的任何保存点，甚至……操纵过去！
变更日志
[新][同步]支持完整历史记录同步而不是仅输入
[新增][地址栏]添加同步标签 (VB-100876)
[新增][工作区]工作区规则 (VB-97964)
[新增][面板][会话]添加会话面板 (VB-71806)
[地址栏] 不要仅使用域项目以获得最佳结果 (VB-101325)
[地址栏] 粘贴并打开必应搜索结果 (VB-101203)
[地址栏] 在地址栏中按回车响应慢且历史记录较多 (VB-99872)
[地址栏] 即使带有尾随空格也应该运行 url (VB-101328)
[地址栏] 按删除键时不应显示最佳结果 (VB-101370)
[地址栏] 当地址栏“自动完成最佳结果”关闭时，默认选择栏不准确 (VB-101386)
[地址栏] 自动完成错误类别 (VB-101220)
[地址栏][搜索字段]页面加载时清除的搜索文本：添加设置 (VB-100952)
[地址栏][搜索字段][键盘]无法选择旧的搜索条目 (VB-100954)
[地址栏] 搜索类别点击不一致 (VB-101030)
[地址栏] 转到 URL 时标题错误 (VB-101029)
[地址栏]更改提示突出显示颜色 (VB-100671)
[自动完成] 将自动完成与最佳结果项分离 (VB-100292)
[书签] 将 Vivaldia 2 添加到快速拨号 (VB-100731)
[书签] 某些页面不会以任何方式添加书签 (VB-101081)
[书签] 在纯文本模式下将文件夹图标替换为 V 形 (VB-100860)
[中断模式] 在外部单击时标注未关闭 (VB-100837)
[日历] 接受新会议时间未更新会议 (VB-100159)
[日历] 添加用于创建日历帐户的 iCloud 选项 (VB-100838)
[日历] 单击“下个月”箭头可向前跳转两个月 (VB-100328)
[日历] 粘贴长 URL 时对话框编辑器会跳转。(VB-100799)
[日历] 不要通过在外部单击来关闭日历通知 (VB-100985)
[日历] 模板对话框中没有滚动条 (VB-101294)
[日历] 未保存 iCloud 帐户密码。(VB-100982)
[日历] 性能回归 (VB-101018)
[日历] 提醒短暂显示在左上角 (VB-101210)
[Chromium]升级至118.0.5993.138
[崩溃] 浏览器崩溃在各种网页上随机重复 (VB-96915)
[崩溃] 打开命名弹出窗口时 (VB-101253)
[崩溃] 打开隐身窗口时 (VB-101207)
[崩溃] 快速拨号导航 (VB-101057)
[崩溃] 尝试打开 Paypal 窗口或类似窗口时 (VB-101025)
[直接匹配] 较早匹配 (VB-101273)
[扩展] 操作弹出窗口不会在外部单击时关闭 (VB-100816)
[历史记录] 更改时间段时图表不更新 (VB-100966)
[图像属性] 无法查看本地图像的属性 (VB-32703)
[键盘] 设置中缺少“发送邮件”快捷键 Ctrl+Enter (VB-78530)
[macOS] 禁用自动更新时，工具栏上会显示“更新可用”(VB-81403)
[macOS] 书签菜单变空 (VB-100824)
[macOS] 单击标签循环条目会打开上下文菜单 (VB-100680)
[macOS] 所有窗口关闭时菜单栏菜单未更新 (VB-100580)
[macOS] 菜单栏操作因未打开窗口而失败 (VB-100645)
[macOS] 删除旧的密钥链迁移代码 (VB-101231)
[邮件] 重新连接时 imap 表中出现约束错误 (VB-90221)
[邮件] 转到下一个未读内容在单线程视图中不起作用 (VB-74159)
[邮件] 根据磁盘上的原始文件重建邮件搜索数据库 (VB-100738)
[邮件] 当只有一个帐户时，删除中间“移自”上下文菜单 (VB-94680)
[邮件] 过滤器很容易被删除，且无法恢复 (VB-95267)
[邮件][同步] 使用同步并删除邮件帐户将删除另一个设备/配置文件上同一邮件帐户的密码 (VB-101235)
[邮件][工具栏] 更正编辑器中的名称 (VB-101512)
[菜单] 电子邮件编辑器和注释管理器中的复制链接不起作用 (VB-100988)
[菜单] Vivaldi 菜单 > 视图 > 自定义工具栏中显示的工具栏不正确 (VB-101484)
[菜单] 查看菜单中缺少显示地址栏 (VB-67296)
[菜单][工作区] 使用工具栏菜单按钮创建新工作区 (VB-96596)
[笔记][平铺] 无法在启用平铺的情况下编辑注释选项卡 (VB-101063)
[入门] 欢迎屏幕一侧的按钮无响应 (VB-101259)
[面板] 按钮滚动条遮盖计数器 (VB-101212)
[平台集成] 尊重系统范围内的“减少运动”辅助功能设置 (VB-101291)
[隐身窗口] 关闭 uBlockOrigin 窗口后缺少 UI (VB-101254)
[隐身窗口] 加载时适当地设置窗口主题 (VB-101513)
[快速命令] 使用鼠标滚动后搜索结果未突出显示 (VB-101093)
[阅读器] 查看闪烁背景 (VB-100835)
[设置] 如果从命令行禁用客户端提示，则会出现脚本错误 (VB-96185)
[设置] 法语搜索无法正常运行 (VB-96768)
[空间导航] 使用 spatnav 指示器移动焦点 (VB-100065)
[快速拨号] 中的标题不可点击 (VB-81344)
[标签] 图标 URL 中的 %3D 中断渲染 (VB-101335)
[标签] 平铺页面视频的全屏损坏 (VB-101154)
[标签] 紧凑选择被破坏 (VB-100741)
[标签] 将标签拖放到窗口底部会将其移动到下面的工作区 (VB-100659)
[标签] 通过按住 Shift 键并单击作为标签组打开的新标签不会获得焦点 (VB-99916)
[网站兼容性] 会话存储在命名弹出窗口中不起作用 (VB-99904)
[工作区] 如果工作区名称与浏览器的菜单项匹配，它将被翻译为非英语 UI 本地化语言 (VB-101333)
[工作区] 当工作区太多时，编辑工作区的图标会溢出 UI (VB-101130)
（机翻，人肉校订）