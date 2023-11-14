Здравствуйте.

Что-то странное твориться и непонятное.

В начале вместо интернет магазина (онлайн-трейд) вот такая загогулина вылезла,



Ну и туды его в качель.

Потом ещё на Алишке корзина пропала (тупо не заходит) и стали требовать почистить куки. И естественно чистка не помогла.



Ладно с телефона можно в корзинке порезвиться.

Сегодня сайты госорганов РФ в кружки превратились (как выше).

Средняя кнопкомышь через некоторое время перестаёт ссылки открывать и лечится это не закрытием программы, а только перезагрузкой винды.

Потом сертификаты минцифры установить стали просить. И разумеется всё это не дало никакого результата.

В приватном режиме (где это возможно) твориться то же самое.

Винду переустановил. Вивальди обновил. Удалил. И поставил начисто.

PS: всё описанное нормально работает и открывается в Хроме.

Как всё это побороть и излечить?