Странности и непонятности
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Здравствуйте.
Что-то странное твориться и непонятное.
В начале вместо интернет магазина (онлайн-трейд) вот такая загогулина вылезла,
Ну и туды его в качель.
Потом ещё на Алишке корзина пропала (тупо не заходит) и стали требовать почистить куки. И естественно чистка не помогла.
Ладно с телефона можно в корзинке порезвиться.
Сегодня сайты госорганов РФ в кружки превратились (как выше).
Средняя кнопкомышь через некоторое время перестаёт ссылки открывать и лечится это не закрытием программы, а только перезагрузкой винды.
Потом сертификаты минцифры установить стали просить. И разумеется всё это не дало никакого результата.
В приватном режиме (где это возможно) твориться то же самое.
Винду переустановил. Вивальди обновил. Удалил. И поставил начисто.
PS: всё описанное нормально работает и открывается в Хроме.
Как всё это побороть и излечить?
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sedative29rus
@Saboteur said in Странности и непонятности:
интернет магазина (онлайн-трейд)
Блокировщики слежки/рекламы проверяйте
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Я же специально написал, что переустановил Винду. Снёс Вивальди. Поставил начисто.
Сейчас сделал с сайтиком "Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" такое,
А потом <F5> и потом всё взад вернул и оно заработало.
Корзина Али также не работает.
Сертификаты не сертификаты (кстати, на работе, на Яндекс-хроме та же дичь, только в профиль и не излечимая совсем, здесь хоть черезжопно, но скачать можно документы).
Как и мышь творит дичь.
PS: трейдер тоже заработал после выкл/вкл.
Странно.
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sedative29rus
@Saboteur
Блокируется вот эта слежка (а с ней и весь сайт)
фильтрами DuckDuckGo Tracker Radar. Можно в настройках блокировщика отключить только этот список.
С мышью проблем у меня нет и не было.
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@sedative29rus said in Странности и непонятности:
С мышью проблем у меня нет и не было.
У меня пару дней назад была мышиная дичь - рандомный скролл, уменьшение/увеличивание масштаба, сворачивание/разворачивание окна и пр. ужасы. Вылечилось отключением блютус-мыши (пробовал 2 разных, обе выделываются) и подключением обычной радиомышки.
@Saboteur said in Странности и непонятности:
Как и мышь творит дичь.
А у вас какие проблемы были?
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Здравствуйте всем.
Кажется я таки забью этого Вивальди...
Народ, а как сделать чтобы ссылка открывалась в новой вкладке при нажатие на неё средней кнопкой (всё перерыл и не нашёл)?
Заранее благодарю.
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sedative29rus
@Saboteur said in Странности и непонятности:
чтобы ссылка открывалась в новой вкладке при нажатие на неё средней кнопкой
Это по умолчанию вообще во всех основных браузерах. Вивальди не исключение.
Тут вопрос в том, как вы сделали, чтобы она не открывалась
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@sedative29rus said in Странности и непонятности:
Тут вопрос в том, как вы сделали, чтобы она не открывалась
Ничего не делал.
Оно переставало работать спустя какое-то время. Помогала только перезагрузку системы (как бы странно это не звучало).
Раньше (вроде как) были настройки, что делать если нажал ту или другую клавишу мыши.
PS: наткнулся на комменты (не здесь) 2016 года, что такая проблема уже была.
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@Saboteur said in Странности и непонятности:
Раньше (вроде как) были настройки, что делать если нажал ту или другую клавишу мыши.
Это навигация по истории.
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@sedative29rus said in Странности и непонятности:
Тут вопрос в том, как вы сделали, чтобы она не открывалась
Всё-таки это (как мне кажется) проблемы винды (как я и думал изначально).
Зашёл в настройки мыши. Туда-сюда кнопки. Применить. Всё пока работает.
Странно - почему только в Вивальди оно перестало работать?