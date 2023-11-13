Брандмауэр Защитника Windows заблокировал некоторые функции этого приложения.
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yyoohae080
понимаю, что врядли что-то серьезное блокирует.
но все-таки, что же он блокирует?
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@yyoohae080, а проверьте, есть ли у данного файла цифровая подпись в свойствах.
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yyoohae080
@Nikolay68 said in Брандмауэр Защитника Windows заблокировал некоторые функции этого приложения.:
@yyoohae080, а проверьте, есть ли у данного файла цифровая подпись в свойствах.
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sedative29rus
@yyoohae080 said in Брандмауэр Защитника Windows заблокировал некоторые функции этого приложения.:
что же он блокирует?
Входящие соединения.