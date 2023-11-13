Назойливое окно и панель закладок.
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При каждом заходе в браузер вылазит такое сообщение. Как убрать?
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Как сделать, чтобы панель закладок отображалась только на главном экране? Так эта настройка выглядит на Firefox, но в этом браузере я не могу её найти.
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Эх, ну почему когда я создаю тему в ней всегда 0 ответов?!
Первую проблему решил, поменяв эту настройку. Видимо, браузер пытался открыть какую-то домашнюю страницу, которую я не указывал. Может, кому-то будет полезно.
По второму вопросу так и не нашёл нужную настройку. Видимо, такой возможности попросту нет, что странно, учитывая, что в браузере есть много других гибких настроек, а такой очевидной опции нет.
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Shpankov Vivaldi Team
@kenet said in Назойливое окно и панель закладок.:
Первую проблему решил, поменяв эту настройку. Видимо, браузер пытался открыть какую-то домашнюю страницу, которую я не указывал. Может, кому-то будет полезно.
Скорее всего, вы открывали браузер с вкладками, и на одной из них была ссылка на какой-нибудь Телеграм. В общем - ссылка на внешнее приложение.
@kenet said in Назойливое окно и панель закладок.:
По второму вопросу так и не нашёл нужную настройку. Видимо, такой возможности попросту нет, что странно, учитывая, что в браузере есть много других гибких настроек, а такой очевидной опции нет.
Эта опция совсем не очевидна и в Vivaldi её нет.
Вы можете поставить такой запрос на голосование:
https://forum.vivaldi.net/category/123/сбор-пожеланий-голосование
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sedative29rus
@kenet панель закладок можно закостылить через css примерно как-то так
#browser:not(:has(.startpage)) .bookmark-bar { max-height: 0px; overflow: hidden; border: 0px; z-index:1; }
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@sedative29rus Работает, спасибо!