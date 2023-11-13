Эх, ну почему когда я создаю тему в ней всегда 0 ответов?!

Первую проблему решил, поменяв эту настройку. Видимо, браузер пытался открыть какую-то домашнюю страницу, которую я не указывал. Может, кому-то будет полезно.



По второму вопросу так и не нашёл нужную настройку. Видимо, такой возможности попросту нет, что странно, учитывая, что в браузере есть много других гибких настроек, а такой очевидной опции нет.