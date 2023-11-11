Как связан браузер и кодеки системы?
-
Как вы думаете, влияют ли кодеки на рендеринг страниц? Или только при воспроизведении видео?
-
@skapunker said in Как связан браузер и кодеки системы?:
Как вы думаете, влияют ли кодеки на рендеринг страниц? Или только при воспроизведении видео?
Только на воспроизведение видео.
-
получается видео в браузере может подтормаживать из за настройки кодека?
-
@skapunker не может, да и настроек никаких нет, поэтому они не могут быть неправильными.
тормозить может по другим причинам...