Проблема пространств.
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VitalKinchak
На следующий день после появления "пространств", я провёл тест и моя эйфория улетучилась. До этого я пользовался расширением "Sync Tab Groups" - эта замечательная утилита отлично справлялась с функцией "пространств", обладала значительно большим функционалом и удобством, чем сегодняшние встроенные "пространства", но давно не обновлялась и имела один неприятный глюк. Поэтому появление «родных» «пространств» поначалу очень обрадовало.
Итак, в чём проблема - если у вас, скажем 5-8 пространств, в которых по 10-20 вкладок, то загрузка Vivaldi происходит оооооочень долго. Было ощущение, что Vivaldi сначала подгружает все страницы неактивных "пространств", а уже потом активного. Но и это не так - стоит после загрузки активного "пространства" перейти в другое, как становится очевидно, что вкладки здесь ещё не подгружались.
Об этом опыте я написал на форуме. На что мне предложили пройти какую-то непонятную схему тестов... заполнить что-то... сделать.. установить.. удалить... сдать анализы... Ну вы поняли Я решил, что пройдёт некоторое время, народ будет писать, проблему исправят... НО, как вы поняли по тому, что я опять пишу, воз и ныне там.
Итак, со временем передо мной встала дилемма - либо вернуться к использованию расширения "Sync Tab Groups", либо искать альтернативный браузер. Так совпало, что я как раз установил себе Яндекс браузер из-за его великолепного синхронного перевода, и вот совершенно недавно они сделали свои «пространства». И эти «пространства» работают ТАК, КАК НАДО.
Я пользуюсь теперь двумя браузерами, но всё больше и больше Яндексом. Кое-что мне в нём не нравится, но там есть две важные для меня вещи - отличный синхронный перевод видео и отличные «пространства».
Использование двух браузеров, очевидно, мера временная. Это, конечно, неудобно. Видимо, мне придётся прощаться с Vivaldi. Но не хочу уходить по-английски Я провёл тест Vialdi и Яндекса, ссылку на видео которого и прилагаю ниже.
На всякий случай, конфигурация моего железа:
- Процессор 12-Core AMD Ryzen 9 3900X, 4575 MHz (45.75 x 100)
- Материнская плата Asus Prime X470-Pro (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
- Системная память 32673 МБ
- Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (6 ГБ)
- Системный диск NVMe Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
- Интернет 100 Мбит (подключен кабелем, не wi-fi, если что... )
Ссылка на видео теста:
https://youtu.be/EymuQc25EJU
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sedative29rus
По видео не совсем понятно при чём тут пространства. Я вижу просто задержку в много секунд перед началом загрузки страниц. У меня такое и с 1 вкладкой можно сделать, включив DNS Cloudflare на странице chrome://settings/security
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@VitalKinchak said in Проблема пространств.:
Об этом опыте я написал на форуме. На что мне предложили пройти какую-то непонятную схему тестов... заполнить что-то... сделать.. установить.. удалить... сдать анализы... Ну вы поняли
Мы поняли только, что вы не хотите уведомить разработчиков о наличии проблемы, чтобы они проверили и исправили.
@VitalKinchak said in Проблема пространств.:
Я решил, что пройдёт некоторое время, народ будет писать, проблему исправят...
Нет, это так не работает Только багрепорты.
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@VitalKinchak said in Проблема пространств.:
Ссылка на видео теста:
Вы хоть напишите, что и как тестирует
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VitalKinchak
@kurai said in Проблема пространств.:
Нет, это так не работает
Ну не работает - и бог с ним уже.