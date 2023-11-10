На следующий день после появления "пространств", я провёл тест и моя эйфория улетучилась. До этого я пользовался расширением "Sync Tab Groups" - эта замечательная утилита отлично справлялась с функцией "пространств", обладала значительно большим функционалом и удобством, чем сегодняшние встроенные "пространства", но давно не обновлялась и имела один неприятный глюк. Поэтому появление «родных» «пространств» поначалу очень обрадовало.

Итак, в чём проблема - если у вас, скажем 5-8 пространств, в которых по 10-20 вкладок, то загрузка Vivaldi происходит оооооочень долго. Было ощущение, что Vivaldi сначала подгружает все страницы неактивных "пространств", а уже потом активного. Но и это не так - стоит после загрузки активного "пространства" перейти в другое, как становится очевидно, что вкладки здесь ещё не подгружались.

Об этом опыте я написал на форуме. На что мне предложили пройти какую-то непонятную схему тестов... заполнить что-то... сделать.. установить.. удалить... сдать анализы... Ну вы поняли Я решил, что пройдёт некоторое время, народ будет писать, проблему исправят... НО, как вы поняли по тому, что я опять пишу, воз и ныне там.

Итак, со временем передо мной встала дилемма - либо вернуться к использованию расширения "Sync Tab Groups", либо искать альтернативный браузер. Так совпало, что я как раз установил себе Яндекс браузер из-за его великолепного синхронного перевода, и вот совершенно недавно они сделали свои «пространства». И эти «пространства» работают ТАК, КАК НАДО.

Я пользуюсь теперь двумя браузерами, но всё больше и больше Яндексом. Кое-что мне в нём не нравится, но там есть две важные для меня вещи - отличный синхронный перевод видео и отличные «пространства».

Использование двух браузеров, очевидно, мера временная. Это, конечно, неудобно. Видимо, мне придётся прощаться с Vivaldi. Но не хочу уходить по-английски Я провёл тест Vialdi и Яндекса, ссылку на видео которого и прилагаю ниже.

На всякий случай, конфигурация моего железа:

Процессор 12-Core AMD Ryzen 9 3900X, 4575 MHz (45.75 x 100)

Материнская плата Asus Prime X470-Pro (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

Системная память 32673 МБ

Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (6 ГБ)

Системный диск NVMe Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB

Интернет 100 Мбит (подключен кабелем, не wi-fi, если что... )

Ссылка на видео теста:

https://youtu.be/EymuQc25EJU