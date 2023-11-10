При включении режима паузы все вкладки автоматически заглушаются. После выхода из режима паузы... они остаются в мьюте!
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Несколько раз случайно задевал сочетание клавиш, включающее эту паузу, потом выходишь из неё, а звук нигде не работает! Когда в первый раз с этим столкнулся, думал, у меня динамики полетели. Но потом обнаружил, что на новых вкладках звук работает, а на старых нет. Пришлось каждую старую вкладку вручную посетить и размьютить. А вкладок у меня открыто много. Такие оказии случаются редко, но это порядком надоедает каждый раз.
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sedative29rus
@Lernos Пропадает, если выходить из паузы кликом мышки по этой огромной кнопке на месте экспресс-панели. Если повторно нажимать хоткей или использовать команду в F2, то звук остаётся.
Вообще, надо бы отправить баг-репорт
@Lernos said in При включении режима паузы все вкладки автоматически заглушаются. После выхода из режима паузы... они остаются в мьюте!:
порядком надоедает каждый раз
Можно отключить в настройках горячую клавишу для паузы
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@sedative29rus Действительно, при описанных вами действиях звук остался. Спасибо за костыль.) Багрепорт отправил, хоткей отключил. (Но вероятность задеть кнопочку паузы на статусбаре всё ещё ненулевая :D)
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sedative29rus
@Lernos said in При включении режима паузы все вкладки автоматически заглушаются. После выхода из режима паузы... они остаются в мьюте!:
адеть кнопочку паузы на статусбаре всё ещё ненулевая
ПКМ-Изменить-Убрать
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@sedative29rus Чёрт, гениально. Снимаю шляпу. Но надеюсь, что баг всё-таки починят.)