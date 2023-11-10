@Lernos Пропадает, если выходить из паузы кликом мышки по этой огромной кнопке на месте экспресс-панели. Если повторно нажимать хоткей или использовать команду в F2, то звук остаётся.

Вообще, надо бы отправить баг-репорт

@Lernos said in При включении режима паузы все вкладки автоматически заглушаются. После выхода из режима паузы... они остаются в мьюте!:

порядком надоедает каждый раз

Можно отключить в настройках горячую клавишу для паузы