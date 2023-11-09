Идеи и предложения
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- хотелось бы что бы вивалди браузер мог переводить стримы и видео как в яндекс браузере
2)встроенный переводчик от DeepL
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возможность назначить одну горячую клавищу для управление музыкой и т д
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встроенный впн бесплатный с возможностью выбора стран
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@kivi2325 said in Идеи и предложения:
хотелось бы что бы вивалди браузер мог переводить стримы и видео как в яндекс браузере
Для собственной разработки, увы, слишком трудозатратно. Покупать чужую технологию — слишком дорого.
@kivi2325 said in Идеи и предложения:
встроенный переводчик от DeepL
Опять же, стоимость интеграции? Это для пользователя услуга бесплатна, а для разработчика очень даже наоборот.
@kivi2325 said in Идеи и предложения:
возможность назначить одну горячую клавищу для управление музыкой и т д
Можете объяснить подробнее?
@kivi2325 said in Идеи и предложения:
встроенный впн бесплатный с возможностью выбора стран
Цена разработки или покупки сторонней технологии? Плюс юридические последствия — ВНП в некоторых странах запрещён, браузер может оказаться заблокированным и лишится тем самым части аудитории. Опера закрыла своё подобие ВПН для России как раз из-за того, чтобы не оказаться заблокированной.