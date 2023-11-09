@kivi2325 said in Идеи и предложения:

хотелось бы что бы вивалди браузер мог переводить стримы и видео как в яндекс браузере

Для собственной разработки, увы, слишком трудозатратно. Покупать чужую технологию — слишком дорого.

@kivi2325 said in Идеи и предложения:

встроенный переводчик от DeepL

Опять же, стоимость интеграции? Это для пользователя услуга бесплатна, а для разработчика очень даже наоборот.

@kivi2325 said in Идеи и предложения:

возможность назначить одну горячую клавищу для управление музыкой и т д

Можете объяснить подробнее?

@kivi2325 said in Идеи и предложения:

встроенный впн бесплатный с возможностью выбора стран

Цена разработки или покупки сторонней технологии? Плюс юридические последствия — ВНП в некоторых странах запрещён, браузер может оказаться заблокированным и лишится тем самым части аудитории. Опера закрыла своё подобие ВПН для России как раз из-за того, чтобы не оказаться заблокированной.