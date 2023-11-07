6.4 При открытом PiP, создание приватного окна роняет браузер
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Версия 6.4.x
Пример:
- Смотрим ютуб в маленьком окне (картинка в картинке)
- Открываем приватное окно
- Браузер схлопывается...
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sedative29rus
@Capushon said in 6.4 При открытом PiP, создание приватного окна роняет браузер:
Браузер схлопывается...
Не могу подтвердить. Всё продолжает работать.
Попробуйте повторить на чистой установке с официального сайта. Или добавьте подробностей.
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@sedative29rus said in 6.4 При открытом PiP, создание приватного окна роняет браузер:
Не могу подтвердить. Всё продолжает работать.
Тут тоже всё спонтанно по времени, свежеоткрытый браузер работает нормально, но посмотрев 3-4 видео (15-20 минут) - открываем приватное окно -> крэш.
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кажется я знаю в чём причина) кто-то убрал "лишний" мусор)
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@dfhgdtj said in 6.4 При открытом PiP, создание приватного окна роняет браузер:
кажется я знаю в чём причина) кто-то убрал "лишний" мусор)
Например какой?
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@dfhgdtj said in 6.4 При открытом PiP, создание приватного окна роняет браузер:
кажется я знаю в чём причина)
Хозяйке на заметку: https://forum.vivaldi.net/post/710657