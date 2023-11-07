@sedative29rus said in 6.4 При открытом PiP, создание приватного окна роняет браузер:

Не могу подтвердить. Всё продолжает работать.

Тут тоже всё спонтанно по времени, свежеоткрытый браузер работает нормально, но посмотрев 3-4 видео (15-20 минут) - открываем приватное окно -> крэш.