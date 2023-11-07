При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.
-
В последнее время при открывании ссылок из внешних приложений, ссылка открывается в новом окне и при этом во втором окне полностью выгружаются все открытые ранее вкладки. Приходится закрывать второе окно и из истории восстанавливать открытые ранее вкладки.
Думаю, это связано с обновлениями фреймворков Андроида 14, ибо проблема появилась внезапно и где-то дня три назад. При этом браузер не обновлялся и на смартфон обновлений тоже не прилетало.
Смартфон Google Pixel 6 pro.
-
@nickolayzhiltsov said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
В последнее время при открывании ссылок из внешних приложений, ссылка открывается в новом окне и при этом во втором окне полностью выгружаются все открытые ранее вкладки. Приходится закрывать второе окно и из истории восстанавливать открытые ранее вкладки.
Второе окно на андроиде?
-
@kurai да, именно так.
-
@nickolayzhiltsov said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
@kurai да, именно так.
Хмм... Ладно. Видимо, это фишка 14 Андроида. У меня всё в одном окне открывается.
-
@kurai у меня не всегда так происходит, вот в чём проблема. Оно может нормально открываться хоть полдня, а может прям подряд несколько раз открыть ссылку некорректно во втором окне.
-
@nickolayzhiltsov said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
@kurai у меня не всегда так происходит, вот в чём проблема. Оно может нормально открываться хоть полдня, а может прям подряд несколько раз открыть ссылку некорректно во втором окне.
У меня только единожды такое случилось, больше повторить не смог.
-
@kurai значит, вам повезло.
У меня вот только что такое опять произошло. Такое ощущение, что браузер засыпает по тайм-ауту, а потом не успевает проснуться и прогрузить все модули и из-за этого глючит. Косвенно на это указывает, что иной раз не прогружаются даже элементы интерфейса.
При этом как-то специально браузер не убивается, стоит стандартное ограничение использования батареи с оптимизацией (это значение по-умолчанию).
-
nickolayzhiltsov
В общем, отослал баг-репорт. Посмотрим, что скажут ребята из команды Вивальди.
-
@nickolayzhiltsov said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
В общем, отослал баг-репорт. Посмотрим, что скажут ребята из команды Вивальди.
Надеюсь, вам удалось сделать и приложить скриншоты
-
@kurai said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
@nickolayzhiltsov said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
В общем, отослал баг-репорт. Посмотрим, что скажут ребята из команды Вивальди.
Надеюсь, вам удалось сделать и приложить скриншоты
Ума не приложу, что там скриншотить. Ну будет там мобильный браузер с двумя окнами. Что это даст?
Ладно бы ещё какой лог отладки приложить...
-
@nickolayzhiltsov said in При открывании ссылок из внешних приложений выгружаются все открытие вкладки.:
Ну будет там мобильный браузер с двумя окнами. Что это даст?
Разработчики увидят два окна, поймут, что так не должно быть или должно быть, но не в публичной версии (если многооконность планируется в будущем), и будут искать корень проблемы.