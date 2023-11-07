@kurai значит, вам повезло.

У меня вот только что такое опять произошло. Такое ощущение, что браузер засыпает по тайм-ауту, а потом не успевает проснуться и прогрузить все модули и из-за этого глючит. Косвенно на это указывает, что иной раз не прогружаются даже элементы интерфейса.

При этом как-то специально браузер не убивается, стоит стандартное ограничение использования батареи с оптимизацией (это значение по-умолчанию).