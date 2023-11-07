Сделайте возможным копировать описание (комментарий) изображения (см. скриншот)
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На многих сайтах есть возможность при загрузке добавить описание ко всем загружаемым фото или иллюстрациям. В частности, эту возможность используют для уточнения, что изображено, кто автор, нюансы-детали.
И вот в мобильном браузере прочесть описание можно, а скопировать - только в режиме view-source.
Будет отлично добавить в раздел работы с изображением в контекстном меню ещё один пункт: "Скопировать описание изображения".
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Да, Вивальди отстает от запросов простых юзеров, которые уже разбираются с жизни лучше самих вивальдиющих.
Очевидно, что картинка создана ИИ. И сейчас половина изображения - это грамотный запрос.
Почему я в таком тоне ? А почему мой пост (ответ) появился раньше этой возможности в Вивальди ?
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Там работы на 5 минут. Если уже есть "Копировать изображение" , то копировать тег srс=" " браузер умеет. Похоже, речь о простом копированИИ тега alt=" ". Скопируйте эту 1 строку кода.
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И в догонку, Походе, у Вивальди нет возможности скопировать название страницы, вкладки. Это просто тег title=" "