На многих сайтах есть возможность при загрузке добавить описание ко всем загружаемым фото или иллюстрациям. В частности, эту возможность используют для уточнения, что изображено, кто автор, нюансы-детали.

И вот в мобильном браузере прочесть описание можно, а скопировать - только в режиме view-source.

Будет отлично добавить в раздел работы с изображением в контекстном меню ещё один пункт: "Скопировать описание изображения".