Перемещение ярлыков расширений на панели управления.
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Что-то не пойму, ярлыки расширений в Vivaldi нет возможности перемещать по панели?
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@Katashi, Зажать Ctrl и левой кнопкой мыши тащить(для перетаскивания по блоку/панели расширений, для замены последовательности). И как уже ранее ответил @kurai, весь блок целиком, можно перетащить, вызвав редактор панели(правой кнопкой мыши по панели управления/по кнопкам навигации > настроить панель > перетащить блок расширений за значок-пиктограмму).
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@Katashi said in Перемещение ярлыков расширений на панели управления.:
Что-то не пойму, ярлыки расширений в Vivaldi нет возможности перемещать по панели?
Расширения можно перемещать только между собой. По всей панели управления можно перемещать только "блок" со всеми расширениями.
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@RX21 крайне Вам признателен.