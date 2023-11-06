@Katashi said in Перемещение ярлыков расширений на панели управления.:

Что-то не пойму, ярлыки расширений в Vivaldi нет возможности перемещать по панели?

Расширения можно перемещать только между собой. По всей панели управления можно перемещать только "блок" со всеми расширениями.