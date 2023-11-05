@NIKOLAY1 said in Вивальди 2 гига весит..:

нормально ли , что браузер так разрастается! link text уже 2 гига весит.

Померяй что в профиле занимает так много места. Не нормально это, мой профиль занимает ~115 мб, из которых:

расширения [Extensions] - 22мб

настройки расширений [Local Extension Settings] - 41мб

Картинки спиддиала [VivaldiThumbnails] + [SyncedFiles] - 42 мб

Ну и остальное по мелочи.