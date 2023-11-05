Вивальди 2 гига весит..
-
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нормально ли , что браузер так разрастается! link text уже 2 гига весит. Это Нормально ? или лучше периодически на " чистую" переустановить ?
-
@NIKOLAY1 said in Вивальди 2 гига весит..:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нормально ли , что браузер так разрастается! link text уже 2 гига весит. Это Нормально ? или лучше периодически на " чистую" переустановить ?
В нынешних условиях, нормально - установщик, файлы приложения, кеш, почта, расширения... Другие браузеры весят примерно столько же.
-
@NIKOLAY1 said in Вивальди 2 гига весит..:
нормально ли , что браузер так разрастается! link text уже 2 гига весит.
Померяй что в профиле занимает так много места. Не нормально это, мой профиль занимает ~115 мб, из которых:
расширения [Extensions] - 22мб
настройки расширений [Local Extension Settings] - 41мб
Картинки спиддиала [VivaldiThumbnails] + [SyncedFiles] - 42 мб
Ну и остальное по мелочи.
-
Не догнал, речь про память, про папку программы или про профиль? У меня папка программы - 760 МБ, память прямо сейчас - 650 МБ, папка профиля - 10,8 ГБ. И что? Места хватает. Да мне до лампочки, сколько он занимает. Постоянно следить за тем, сколько занимает браузер - себя не уважать.
-
@Nikolay68 said in Вивальди 2 гига весит..:
папка профиля - 10,8 ГБ. И что? Места хватает.
Вот весь этот хлам и грузится в память)
@Nikolay68 said in Вивальди 2 гига весит..:
Постоянно следить за тем, сколько занимает браузер - себя не уважать.
Следить не нужно, можно автоматизировать.
-
@Capushon said in Вивальди 2 гига весит..:
@Nikolay68 said in Вивальди 2 гига весит..:
папка профиля - 10,8 ГБ. И что? Места хватает.
Вот весь этот хлам и грузится в память)
Папка профиля - 10,8ГБ, занято оперативной памяти - 650 МБ.
Объясните подробнее, что вы подразумеваете под словами весь хлам и какую память имеете в виду?
-
@Capushon said in Вивальди 2 гига весит..:
Следить не нужно, можно автоматизировать.
З а ч е м? Цель какая?
-
@sedative29rus said in Вивальди 2 гига весит..:
что вы подразумеваете под словами весь хлам
Хлам - это разница между этими двумя картинками:
@Nikolay68 said in Вивальди 2 гига весит..:
З а ч е м? Цель какая?
Зачем убирать мусор в доме? Догадайся...
-
@Capushon said in Вивальди 2 гига весит..:
Зачем убирать мусор в доме? Догадайся...
И не собираюсь. Сравнение некорректно. Нравится заниматься фигней - продолжай.
-
@Nikolay68 Не то, чтобы я собирался спорить, но всё же возникает вопрос.
Среди этих 10ГБ есть файлы, оставшиеся от посещения (в лучшем случае) сайтов, на которые вы больше никогда в этой жизни не зайдёте. И ваши наследники тоже. З а ч е м их хранить?
-
@sedative29rus said in Вивальди 2 гига весит..:
@Nikolay68 Не то, чтобы я собирался спорить, но всё же возникает вопрос.
Среди этих 10ГБ есть файлы, оставшиеся от посещения (в лучшем случае) сайтов, на которые вы больше никогда в этой жизни не зайдёте. И ваши наследники тоже. З а ч е м их хранить?
Я не храню их зачем-то. Я просто не занимаюсь очисткой. Потому что это ни на что не влияет. Понадобится - очищу. Все все равно не вычистишь.
-
@Nikolay68 А корзину в винде тоже не очищаете?
-
@sedative29rus said in Вивальди 2 гига весит..:
@Nikolay68 А корзину в винде тоже не очищаете?
Я ей почти не пользуюсь. Shift+Del рулит. И да, если даже в ней что-то и валяется, то это ну вот ни на что абсолютно не влияет от слова совсем.
У меня встречный вопрос. А за Виндой вы тоже строго следите и абсолютно все лишнее сразу удаляете?
-
@Nikolay68 Не сразу, но иногда прибираюсь. Этот процесс приносит моральное удовлетворение.