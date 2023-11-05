Может такие запросы уже были, все-таки это основное свойство сайта. К сожалению, нашел только для режима чтения.

Предложение простое - добавить в попап меню страницы возможность менять шрифт. Уточняю - не размер шрифта (это есть) а другие его параметры.

Причины предложения:

Вот примеры сайтов с одним размером:





Как видим, у дизайнера второго сайта область зрения сдвинута то-ли в сторону ультрафиолета, то-ли в сторону инфракрасного. Но остальным то что делать?

Хотелось бы, как в режиме чтения - менюшку:



Ну и, само собой, чтобы настройки для этого сайта сохранялись.