Смена шрифта страницы
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Может такие запросы уже были, все-таки это основное свойство сайта. К сожалению, нашел только для режима чтения.
Предложение простое - добавить в попап меню страницы возможность менять шрифт. Уточняю - не размер шрифта (это есть) а другие его параметры.
Причины предложения:
Вот примеры сайтов с одним размером:
Как видим, у дизайнера второго сайта область зрения сдвинута то-ли в сторону ультрафиолета, то-ли в сторону инфракрасного. Но остальным то что делать?
Хотелось бы, как в режиме чтения - менюшку:
Ну и, само собой, чтобы настройки для этого сайта сохранялись.