Отличный браузер, гораздо удобнее чем сафари, но полностью перейти на него не могу. Я привык, что вся история вкладок синхронизируется на всех моих устройствах и мне критически важно не терять эту функцию при переходе на новый браузер. Вообще был удивлен, что настолько кроссплатформенный браузер не умеет в такую базовую вещь в 2023-м как полная синхронизация..