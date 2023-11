@John2210 said in Speed Dial:

O browser é muito bom cheio de configurações úteis para muitas coisas. Acho isso de suma importância. Ainda utilizo do Opera Browser mas estou testando o Vivaldi e estou impressionado com sua velocidade de ação, abri o browser e navegabilidade e utilidade útil.

Mas nem tudo são flores, assim uma falta que faz no browser vivaldi, um funcionalidade importante é poder estar a disposição ao clicar com o botão direito do mouse e ter a opção Adicionar página ao Speed Dial direto da página sem ser a favoritos. Também estou tentando migrar meu Speed Dial do Opera browser mas até agora não consegui, acho que essa opção não é possível. Mas estamos testando o esse ótimo navegador de internet.

The browser is very good full of useful settings for many things. I think that is of paramount importance. I still use Opera Browser but I am testing Vivaldi and I am impressed with its speed of action, I opened the browser and browserability and useful utility.

But not everything is flowers, so one fault that makes in the vivaldi browser, an important feature is to be able to be available by right-clicking and having the option Add page to Speed Dial directly from the page without being favorites. I am also trying to migrate my Speed Dial from Opera browser but so far I have not been able to, I think this option is not possible. But we are testing this great internet browser.