Vivaldia 2 - новая версия любимой игры!
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Shpankov Vivaldi Team
Всем привет!
Вышло долгожданное продолжение игры Vivaldia 2 от наших друзей из Porcelain Fortress, и теперь вы можете её найти и в Steam!
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Чё-то у меня не запускается. Говорит, нужен WebGL2.
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@Semenov-Sherin Нужно, чтобы на странице vivaldi://gpu было написано
WebGL2: Hardware Accelerated
При
WebGL2: Software only, hardware acceleration unavailableигра не работает.
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Т.е. по-русски это значит, что нужно включить аппаратное ускорение.
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М-да. Кнопки мини-мини, притом всё те же, их даже не потрудились как-то увеличить, раскрасить... Когда играешь на смарте с наэкранными кнопками - реакция браузера запаздывает, играть, соответственно, невозможно.
Sad, ну ладно.
Хозяин - барин.
Ещё одна игра, в которую я не сыграю.
Ну правда, что стоит объснить разработчикам игры, что на смарте и с наэкранной клавиатурой играть и в первую и во вторую версию просто невозможно?
Просто интересно, они сами пробовали играть на смартфоне из браузера?
Кстати, я обратил внимание, что в первой Вивальдии, которую запускаешь из бокового меню, даже полноэкранного режима нет. А размер угловых кнопок, их четыре штуки, они сгруппированны в тесный квадрат справа внизу, — каждая кнопка в ширину меньше половины моего указательного пальца! У меня на клавиатуре, с которой сейчас пишу, кнопки больше.
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@sedative29rus тогда прям совсем странно, ибо WebGL2: Hardware accelerated.
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@Semenov-Sherin а расширений никаких нет про всякую защиту от фингерпринтов?
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@sedative29rus uBlock стоит, но я вроде пробовал отключать и его, и встроенный блокировщик. Ещё есть вариант, что это DoH как-то мешает (с капчами от гугла так было).
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@Semenov-Sherin said in Vivaldia 2 - новая версия любимой игры!:
с капчами от гугла так было
В смысле как "так"? Вылезала та же ошибка про webgl2?
Могу ещё предложить попробовать на всякий случай включить chrome://flags/#ignore-gpu-blocklist (и может заодно уж параметр --disable-gpu-driver-bug-workarounds)