М-да. Кнопки мини-мини, притом всё те же, их даже не потрудились как-то увеличить, раскрасить... Когда играешь на смарте с наэкранными кнопками - реакция браузера запаздывает, играть, соответственно, невозможно.

Sad, ну ладно.

Хозяин - барин.

Ещё одна игра, в которую я не сыграю.

Ну правда, что стоит объснить разработчикам игры, что на смарте и с наэкранной клавиатурой играть и в первую и во вторую версию просто невозможно?

Просто интересно, они сами пробовали играть на смартфоне из браузера?

Кстати, я обратил внимание, что в первой Вивальдии, которую запускаешь из бокового меню, даже полноэкранного режима нет. А размер угловых кнопок, их четыре штуки, они сгруппированны в тесный квадрат справа внизу, — каждая кнопка в ширину меньше половины моего указательного пальца! У меня на клавиатуре, с которой сейчас пишу, кнопки больше.