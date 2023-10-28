Собственно, проблема озвучена в шапке. Началось после обновления 26-27 октября.

Я работаю с таблицами Excel через google docs. Одна и та же таблица открыта на разных вкладках в одной группе. Если меняю масштаб на одной из вкладок, то он меняется и на остальных, из-за чего нужные строки съезжают. Можно это как-то отключить? В настройках нашел:



Пробовал снять и перезапустить браузер - изменений нет. Ещё обнаружил, что иногда масштаб уменьшается на 10% если перед этим его изменить и зайти на ту же страницу, но в другой вкладке.