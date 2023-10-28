@Shpankov said in Не отображается панель: поделиться, скопировать, редактировать.:

Не могу подтвердить - отображается всё, как и раньше.

В стабильной у меня воспроизводится, в тестовой — нет. Возможно, уже пофиксили.

@temkem можете у себя проверить на тестовой версии?