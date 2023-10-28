Не отображается панель: поделиться, скопировать, редактировать.
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Vivaldi Browser Snapshot 6.4.3171.3
Android 13; One UI Core 5.1
Если включено "Панель адреса внизу" и "Обратить порядок поисковых подсказок", и находясь на каком-либо сайте, нажать на адресно-поисковую строку, то мало того, что теперь она пустая, но и нет панели чтобы можно было редактировать адрес, скопировать его или поделиться.
Было
Стало
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Shpankov Vivaldi Team
Не могу подтвердить - отображается всё, как и раньше.
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@Shpankov said in Не отображается панель: поделиться, скопировать, редактировать.:
Не могу подтвердить - отображается всё, как и раньше.
В стабильной у меня воспроизводится, в тестовой — нет. Возможно, уже пофиксили.
@temkem можете у себя проверить на тестовой версии?
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Snapshot 6.4.3171.3
Android 11
One UI 3.1
Воспроизводится. При том - в разных вариациях. Выглядит вот так:
На первом скриншоте, в этой куцой области с подсказкой и инструментами, ещё и можно свайпать/прокручивать вверх/вниз. На втором скрине - элементы на экране, наползают друг на друга, и в таком состоянии фиксируются, плюс прокручивание списка невозможно.
В общем - это явный глюк. Проскакивают и другие варианты этого глюка.
Похоже, поблема есть на Самсунгах.
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Сделайте, пожалуйста, багрепорты
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@kurai said in Не отображается панель: поделиться, скопировать, редактировать.:
Сделайте, пожалуйста, багрепорты