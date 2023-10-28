（原文在此）

锁定标签 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3166.22

此快照引入了在标签切换器中锁定标签的功能并解决了各种错误。

￼玛丽亚·波波娃

2023 年 10 月 28 日

以下是一些已做出的更改：

借助锁定标签的新功能，您现在可以随时轻松访问最重要的标签页。锁定标签是确保单击即可访问您喜爱的网站的好方法，使您的浏览体验更有条理、更高效。现在可以从标签切换器右键菜单锁定标签 (VIB-317)。

我们通过确保以不区分大小写的方式处理过滤器文件名来进行了改进。这意味着无论文件名中使用的大小写如何，广告拦截器规则都将一致地工作。（VIB-447）。

没有人喜欢遇到悲伤的标签 （什么鬼？） ，但如果您遇到了，我们会让您的体验变得不那么抑郁。我们更新了悲伤标签页上的字符串，为您提供更多信息和有用的消息。（VIB-449）。

，但如果您遇到了，我们会让您的体验变得不那么抑郁。我们更新了悲伤标签页上的字符串，为您提供更多信息和有用的消息。（VIB-449）。 我们解决了导致地址栏和面板之间出现额外空格的问题 (VIB-280)。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

变更日志：

[新增] 添加固定选项卡的功能 (VIB-317)

[广告拦截器] 过滤器文件名变为小写 (VIB-447)

[UI] 更新悲伤标签页上的字符串 (VIB-449)

[回归] 删除地址栏和面板之间的多余空间 (VIB-280)

[Chromium]升级至118.0.5993.122

（机翻，人肉校订）