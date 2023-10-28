Vivaldi рандомно нагружает процессор и оперативную память
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petrushevskiy
Поймал этот баг уже дважды. На ПК установлено 32 гб оперативной памяти. В Vivaldi открыто 20-20 вкладок, но в какой-то рандомный момент проц грузится на 98-100% из-за Vivaldi, а оперативка наполняется на 26-28 гб. Проблема решается перезагрузкой браузера.
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@petrushevskiy said in Vivaldi рандомно нагружает процессор и оперативную память:
Поймал этот баг уже дважды. На ПК установлено 32 гб оперативной памяти. В Vivaldi открыто 20-20 вкладок, но в какой-то рандомный момент проц грузится на 98-100% из-за Vivaldi, а оперативка наполняется на 26-28 гб. Проблема решается перезагрузкой браузера.
Попробуйте отключить расширения. Я похожее поведение ловил на Хроме, в моём случае вылечилось отключением расширения Adguard VPN.
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petrushevskiy
@kurai спасибо, попробую
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Semenov-Sherin
@petrushevskiy у меня было что-то похожее на старте в Linux. Помог снос папки с профилем пользователя. В причинах так и не разобрался.