Проверил на чистом профиле и выявил такую закономерность.

Если нажать F2, то появляется большой список со скролом. Если прокрутить скрол - элементы списка становятся недоступны. Если пользоваться строкой фильтра и в результате фильтрации список помещается полностью без скрола, элементы работают.