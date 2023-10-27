Не работает быстрый доступ по клавише F2
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6.4.3160.34 (Stable channel)
По нажатию F2 вызывается список быстрого доступа со списком команд, вкладками и историей просмотра. В этом списке элементы вкладки, закладки и элементы истории неактивны, не реагируют на клик мышкой.
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Shpankov Vivaldi Team
Проверьте на чистом профиле.
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Проверил на чистом профиле и выявил такую закономерность.
Если нажать F2, то появляется большой список со скролом. Если прокрутить скрол - элементы списка становятся недоступны. Если пользоваться строкой фильтра и в результате фильтрации список помещается полностью без скрола, элементы работают.
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Shpankov Vivaldi Team
@virtuOS said in Не работает быстрый доступ по клавише F2:
Если нажать F2, то появляется большой список со скролом. Если прокрутить скрол - элементы списка становятся недоступны. Если пользоваться строкой фильтра и в результате фильтрации список помещается полностью без скрола, элементы работают.
Вот. Получается, что баг проявляется только после скролла. Теперь можно отправлять баг-репорт - тестеры смогут воспроизвести.