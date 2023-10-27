@shwarz said in как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!:

@Nikolay68 зачем вы отвечаете на вопрос вопросом? если мне интересно, это не значит что я буду использовать ее в роли основной. и не ваше дело чем мне не нравятся другие сервисы. если вы отвечаете на мой вопрос, говорите по делу.

@shwarz, зачем вы думаете, что если вы на форуме о чем-то спросите, то вам тут же сразу и ответят истину, а не будут обсуждать заданный вопрос или задавать свои вопросы?