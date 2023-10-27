как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!
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прочитал что нужна репутация, но как ее получить? если не правда, скажите что делать. помогите пожалуйста!!!
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@shwarz said in как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!:
прочитал что нужна репутация, но как ее получить? если не правда, скажите что делать. помогите пожалуйста!!!
Точный рецепт засекречен, чтобы не было злоупотребления и накручивания репутации. Единственное, что известно, — необходимо быть активным участником Сообщества и пользоваться сервисами Vivaldi: социалкой, форумом, блогами.
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Semenov-Sherin
@kurai накидаем лайков для эксперимента?
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@shwarz said in как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!:
прочитал что нужна репутация, но как ее получить? если не правда, скажите что делать. помогите пожалуйста!!!
В качестве посильной помощи процитирую ваше сообщение и, заодно, задам вопрос. Для чего так нужна почта Vivaldi? Вот есть Mail, есть Яндекс, есть Гугл (куда ж без него на Андроиде). Зачем еще одна? Причем, которую оказывается непросто получить и которую за очень плохое поведение еще и могут забрать?
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@Nikolay68 said in как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!:
Причем, которую оказывается непросто получить и которую за очень плохое поведение еще и могут забрать?
И которая в качестве основной почты... не очень
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@Nikolay68 зачем вы отвечаете на вопрос вопросом? если мне интересно, это не значит что я буду использовать ее в роли основной. и не ваше дело чем мне не нравятся другие сервисы. если вы отвечаете на мой вопрос, говорите по делу.
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@kurai я думаю, у нее есть некоторые преимущества, которые подходят мне.
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@shwarz said in как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!:
@Nikolay68 зачем вы отвечаете на вопрос вопросом? если мне интересно, это не значит что я буду использовать ее в роли основной. и не ваше дело чем мне не нравятся другие сервисы. если вы отвечаете на мой вопрос, говорите по делу.
@shwarz, зачем вы думаете, что если вы на форуме о чем-то спросите, то вам тут же сразу и ответят истину, а не будут обсуждать заданный вопрос или задавать свои вопросы?
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@Nikolay68 задая вопрос, я ждал рассуждения о том, что может влиять и зависить. а ваши раздумья, кажутся мне бессмысленными.
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@shwarz said in как получить почту вивальди. ПОМОГИТЕ!!!!:
@Nikolay68 задая вопрос, я ждал рассуждения о том, что может влиять и зависить. а ваши раздумья, кажутся мне бессмысленными.
Никто не обязан оправдывать ваши ожидания. Не хотите отвечать - ну и не отвечайте. Всего наилучшего.