@cherpackov

Вариант 1. Создать для всех пользователей ярлыки и поместить их все в Автозагрузку. Они все будут открываться после загрузки Windows.

Вариант 2. Скопировать все ссылки из этих ярлыков в текстовый файл .bat. При запуске такого файла будут открываться все окна пользователей.

Вариант 3. Создать для каждого пользователя свою учетную запись Windows и не мучаться.