Запуск многих окон для каждого пользователя
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cherpackov
Добрый день. Имеется много (25+) пользователей, помимо гостевого. Необходимо автоматизировать задачу открытия окон для каждого пользователя. Сейчас приходится искать каждого пользователя в списке и тыкать в него, после чего открывается его окно. Нужно, чтобы все окна с отдельным пользователем запускались сразу. Есть идеи, как такое реализовать?
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@cherpackov
Вариант 1. Создать для всех пользователей ярлыки и поместить их все в Автозагрузку. Они все будут открываться после загрузки Windows.
Вариант 2. Скопировать все ссылки из этих ярлыков в текстовый файл .bat. При запуске такого файла будут открываться все окна пользователей.
Вариант 3. Создать для каждого пользователя свою учетную запись Windows и не мучаться.
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проще сделать 25 копий браузера