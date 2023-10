@Ruarí

Here it is.

Vivaldi 6.4 startup error

The default interactive shell is now zsh.

To update your account to use zsh, please run chsh -s /bin/zsh .

For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.

/Applications/Vivaldi.app/Contents/MacOS/Vivaldi ; exit;

mymac:~ myuser$ /Applications/Vivaldi.app/Contents/MacOS/Vivaldi ; exit;

[39548:46595:1027/102735.991671:ERROR:trust_store_mac.cc(846)] Error parsing certificate:

ERROR: Failed parsing extensions

[39548:775:1027/102735.999337:ERROR:policy_logger.cc(154)] :components/enterprise/browser/controller/chrome_browser_cloud_management_controller.cc(163) Cloud management controller initialization aborted as CBCM is not enabled.

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102736.115777:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102736.116632:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee7722000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102736.171863:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102736.172936:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffeea501000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102736.209168:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102736.209614:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee4130000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102736.248467:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102736.249020:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffeeba40000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102736.277509:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[39548:775:1027/102736.345262:ERROR:gpu_process_host.cc(992)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=6

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102736.376454:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee1a7d000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102736.424350:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102736.464929:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102736.465561:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee4864000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102736.502996:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

2023-10-27 10:27:41.504 Vivaldi[39548:39096475] ASB: LNW <BrowserCrApplication: 0x11400252800> <NativeWidgetMacNSWindow: 0x11c016d6580> <NativeWidgetMacNSWindowTitledFrame: 0x11c0027de80> <_NSViewBackingLayer: 0x11c0030ec40>

[39548:775:1027/102741.873110:ERROR:network_service_instance_impl.cc(663)] Network service crashed, restarting service.

[39548:775:1027/102741.876220:ERROR:vivaldi_ui_web_contents_delegate.cc(54)] UI Process abnormally terminates with status 3 after running for 5.48392 seconds!

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102741.883146:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffeee35b000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[39548:775:1027/102741.891266:ERROR:vivaldi_ui_web_contents_delegate.cc(85)] Quiting Vivaldi

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102741.919577:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[39548:775:1027/102741.919914:ERROR:gpu_process_host.cc(992)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=6

[1027/102741.920097:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffeee0a4000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102742.018008:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102742.018634:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffeedbec000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102742.058617:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102742.059317:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee1aed000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102742.088769:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102742.117211:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102742.117715:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee7807000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102742.143948:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[39548:775:1027/102742.335368:ERROR:gpu_process_host.cc(992)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=6

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper.app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102742.345755:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffeee3d7000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (Renderer).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.dlopen /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework: dlopen(/Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Helpers/Vivaldi Helper (GPU).app/Contents/MacOS/../../../../Vivaldi Framework, 261): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices

Referenced from: /Applications/Vivaldi.app/Contents/Frameworks/Vivaldi Framework.framework/Versions/6.4.3160.34/Vivaldi Framework

Reason: no suitable image found. Did find:

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'

file system sandbox blocked open() of '/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices'.[1027/102742.389692:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102742.390451:WARNING:process_memory_mac.cc(93)] mach_vm_read(0x7ffee9bbe000, 0x2000): (os/kern) invalid address (1)

[1027/102742.425689:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

[1027/102742.452063:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(235)] UniversalExceptionRaise: (os/kern) failure (5)

logout

Saving session...

...copying shared history...

...saving history...truncating history files...

...completed.

Deleting expired sessions...6 completed