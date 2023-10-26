Arkadaşlar merhaba, şifreleri aktarabildim (csv dosyası yükleyerek), yer imlerini aktarabildim (html dosyası yükleyerek) fakat her şeyi denedim, history yani geçmişimi aktaramıyorum. Local kısmından opera cachelerini kopyalayıp aktarayım gibi bir bilinçsizliğe düştüm denedim olmadı, olmaması sorun değil ama inşallah bir şeyleri de bozmamışımdır. Bu geçmişi de yükleyebilsem opera ile bağımı tamamen koparacağım fakat bir türlü başaramadım ve bu da çok önemli benim açımdan. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Kaynaklara, help kısmına bakıyorum düzgün veri yok olanlar da güncel değil yardımcı olur musunuz