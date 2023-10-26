Не синхронизируются Пространства.
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6.4.3160.33 (Официальная сборка) (x86_64), MacOS 10.15.7 (MacMini) + macOS Sonoma (MacBookPro)
Не синхронизируются Пространства.
Создал на MacBook, смотрю через час на MacMini – ничего не происходит.
Is it intended?
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Пространства пока не синхронизируются. Надеюсь, в будущих версиях добавят такую возможность.
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@kurai said in Не синхронизируются Пространства.:
Пространства пока не синхронизируются. Надеюсь, в будущих версиях добавят такую возможность.
Очень ждём.
Очень нужная возможность.