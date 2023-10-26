Горячие клавиши веб-приложения перехватывают горячие клавиши Vivaldi
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dmitriigolovchenko
Конкретно при открытии Asana в браузере не работает ctrl+tab для переключения на предыдущую вкладко. Вместо этого начинается выбор элементов внутри самой Asana. Ни с одним другим браузером такой канители нет.
Как-то можн онастройками исправить?
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Можете показать проблему на видео? Если установлено веб-приложение, оно открывается в отдельном окне. То есть в "одновкладочном браузере". О каком переключении по Ctrl+Tab может идти речь?
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dmitriigolovchenko
не могу показать, т.к. используется для работы, конфиденциальная информация. Попробую на словах.
- У меня открыта вкладка в браузере Asana.
- Я хочу перейти на другую предыдущую вкладку через ctrl-tab.
- Нажимаю сочетание и остаюсь на этой же странице. НА странице Asana начинается выбор элементов, как если бы нажимался просто Tab.
- При смене/установке доп сочетания клавиш на "переключение на предыдущую вкладку" (ctrl+Q, Alt+Q) переключение происходит корректно. С другими браузерами таких проблем нет и переключение по Ctrl+Tab работает