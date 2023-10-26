@FoxWMulder said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:

не получается ли так, что тратя ресурсы на кроссплатформенность эту, у вас остаëтся мало сил на десктопный браузер? или это необходимость для выживания?

Через кроссплатформенность растёт и число десктопных пользователей. Узнав о браузере в автомобиле человек может его установить и на компьютер дома, и на смартфон.