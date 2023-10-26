Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей
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Shpankov Vivaldi Team
Новая версия браузера предлагает регулировку звука в откреплённом видео и шаблоны для календаря
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В настройках адресной строки чуть ранее появилась возможность редактировать отображение данных в выпадающем списке, и в новой версии мы ещё больше расширили эти возможности — теперь стало доступным полностью менять порядок категорий в списке и полностью отключать ненужные.
Спасибо. Стало гораздо удобнее!
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sedative29rus
мне кажется, что более органично смотрелось бы слово кроссплатформенным.
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xogorxogorich
6.3 пропустили, получается?
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@xogorxogorich said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
6.3 пропустили, получается?
Я так понял, 6.3 - эксклюзивная версия браузера для iOS.
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@xogorxogorich said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
6.3 пропустили, получается?
Да, в блоге даже писали об этом. Тык.
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Разработчики ну просто молодцы! Выражаю огромную благодарность!
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FoxWMulder
не получается ли так, что тратя ресурсы на кроссплатформенность эту, у вас остаëтся мало сил на десктопный браузер? или это необходимость для выживания?
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@FoxWMulder said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
не получается ли так, что тратя ресурсы на кроссплатформенность эту, у вас остаëтся мало сил на десктопный браузер? или это необходимость для выживания?
Через кроссплатформенность растёт и число десктопных пользователей. Узнав о браузере в автомобиле человек может его установить и на компьютер дома, и на смартфон.
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Шаблоны классные! Это последний релиз в этом году или еще будет перед Новым Годом? Мне сейчас вас поздравлять с наступающим или после следующего релиза?
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Постараемся ещё выпустить.
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Что-то, мне кажется, про существование переключателя боковой панели забыли при формировании интерфейса. Вот здесь:
и здесь:
переключатель боковой панели наезжает на поля поиска и др. интерфейс.
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Оу! Еще бажина вылезла.
Открыто несколько страниц с одного сайта. На одной странице меняем масштаб - БА-БАХ, меняется масштаб на всех открытых страницах.
И да, наследование масштаба отключено.
Багрепорт?
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Багрепорт?
Посмотрите ко мне в подпись
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@kurai said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Багрепорт?
Посмотрите ко мне в подпись
Вот так и знал!
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Оу! Еще бажина вылезла.
Открыто несколько страниц с одного сайта. На одной странице меняем масштаб - БА-БАХ, меняется масштаб на всех открытых страницах.
И да, наследование масштаба отключено.
Багрепорт?
@Shpankov, вот: VB-101092. Посмотрите, пожалуйста.
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Dark_Stalker
Илья, находятся ли в разработке следующие фичи? -
Подсветка вкладок с одинаковыми URL
Клик по вкладке для перехода в шапку сайта
PS. Не запатентованы ли они Opera?
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
вот: VB-101092. Посмотрите, пожалуйста.
Закрыт как дубль. Основной стоит в очереди.
@Dark_Stalker said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Подсветка вкладок с одинаковыми URL
Нет
@Dark_Stalker said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Клик по вкладке для перехода в шапку сайта
нет
@Dark_Stalker said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Не запатентованы ли они Opera?
Не в курсе.
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@Shpankov said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
Закрыт как дубль. Основной стоит в очереди.
"Нашёл баг? Отправь багрепорт!" - говорили они...
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.4 - Расширение возможностей:
"Нашёл баг? Отправь багрепорт!" - говорили они...
Всё правильно. Больше дублей - больше шансов на исправление.