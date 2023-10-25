摘译自：《The Numbers Game: Where does Vivaldi get its version number from?》

作者：英维·佩特森

2023 年 10 月 4 日

Vivaldi 中的版本号格式

在 Vivaldi 中，我们有一个由 4 个数字组成的版本：major、minor、nightly 和 build。例如当前的 Vivaldi 版本是 6.2.3105.54

主要数字和次要数字

在给定的版本周期中，主版本号和次版本号（在本例中分别为 6 和 2）保持不变，并且我们通常只为更新到的每个 Chromium 版本增加次版本号（在版本 6.2 中为 Chromium 116）。我们仅在发布主要功能时增加主要版本（或者我们觉得我们在某个数字上停留的时间太长）。

如果我们决定增加主要版本，我们的正常程序是在最终版本之前进行更改，通常是在我们开始发布候选版本 (RC) 时。届时，nightly版本号也随之更新。

2 . “每晚”数字

第三个数字称为“每晚”数字，因为它在我们的“主”开发分支上每天晚上都会自动递增，假设自上次更新该数字以来已经有任何代码更新。上面显示的数字 3105，意味着该数字已接近 3100 次夜间更新。嗯，差不多了。

如下所述，我们偶尔会手动递增，并且在早期（10 年前）更新脚本中存在一个错误，这意味着每次都会递增一倍。

这个数字使我们能够更轻松地跟踪更改何时发生，特别是当存在我们需要跟踪的错误时。这个数字作为“标签”添加到我们的源存储库中，因此可以很容易地返回到给定的时间片并查找相关更改（一个称为“二分法”的过程，其工作原理是在时间片的中间选择一个更改）时间片，然后测试问题是否存在，并在包含问题的部分中重复，这可以部分自动化）。这个过程可能相对较快（如果忽略构建时间），因为涉及 1000 次代码更新的时间片可以通过大约 10 个步骤进行测试。

有时我们会手动更改“nightly”数字，最常见的原因是集成了新的 Chromium 版本，但当我们准备发布主要版本更新（例如 6.0）时，我们也会这样做，这样我们就不会两个不同的主要/次要版本的同一晚。保留数字并没有什么问题，但它可以更好地跟踪实际的变化。

那些密切关注我们快照频道的人会看到，我们使用夜间数字作为公告中的标识符之一，并且在几周内它不断增加，然后“突然”停止增加。当我们在发布之前开始稳定代码时，就会发生这种情况，我们通过创建一个源代码“分支”，只添加经过审查的代码更新来做到这一点。此过程将下一个版本与“主”开发分支中的喧嚣隔离开来，并且还允许开发人员准备重大更改以开始更广泛地测试它们，而不会影响即将发布的版本。

通常，桌面版和Android版本在不同时间分支，这意味着它们具有不同的夜间版本号，但 Vivaldi 6.1 是一个例外，两个版本在同一天分支。这实际上产生了奇怪的效果，我们将在下面看到。

内部版本号

Vivaldi 版本号中的第四个数字是内部版本号，每次主要版本号、次要版本号和/或夜间版本号发生变化时，它都会从 1 重新开始。它让我们区分 Vivaldi 的不同版本。正常情况下，这个数字可能会达到 15 或 20，但在代码更新较多的日子里，这个数字可能会更高一些（我们尝试在每次代码更改时生成一个新的版本，尽管通常会有多个代码更改）给定的构建，因为我们没有足够的机器来构建每个更改，所以它们被捆绑在一起）。

当我们开始稳定版本时，数字将开始变高，上面的数字是 54，并且随着我们发布更多版本，这个数字会变高。当我们添加新的代码更改时，构建号不仅会增加，当我们启动不同类型的构建时，该数字也会增加。

我们的构建系统有几种配置的构建类型：

内部开发构建，我们尝试为每个代码更改获取它

桌面夜间构建，通常每晚启动（如果自上次构建以来有更新），并在快照中使用

移动夜间，也每晚开始，是移动快照的基础

不同汽车制造商的版本，例如 Polestar 和 Renault，它们也有 Nightlies 或 Weekly 版本

此外，当我们开始稳定最终版本时，每个最终版本（例如版本 6.2）都有这样的配置。

当每个构建配置的构建开始时，将为该构建分配一个对该配置唯一的新版本号。

对于稳定分支，特别是具有多个产品线的 Android 分支，这意味着当我们为快照和版本开始新的构建时，构建数量可以快速增加。6.1 中出现了一个特殊情况，因为桌面版和 Android 版都有相同的每晚版本号，因此我们有一个版本号为 300 的桌面版版本！

更大的数字

还有第二个内部版本号范围。开发人员经常需要在将代码更改应用到主代码库之前测试它们，以（希望）确保没有任何问题。这些构建从不同的数字池中分配构建版本号，从 10000（10 年前）开始，此后每个测试构建都在增加，现在已经超过 38000。这些构建（几乎）从未作为快照发布，尽管我们在一些特殊情况下也这样做过。

哎呀！我们会犯错误。

有时，错误会发生。上面提到了我们不小心增加了夜间版本双倍的情况。最近发生了另一件事，导致最近的 iOS 版本发布。更新 Vivaldi 版本号的标准程序是，次要版本号在桌面稳定版发布时增加，这就是 6.2 版本发布时发生的情况，并指定了新的 6.3 版本。

然而，我们本来要发布 iOS 版本，它使用的是 6.3 版本，但它仍然基于 Chromium 116，而不是即将推出的 Chromium 118（最近集成）。我们绝对不想做的一件事是在同一主要/次要版本的最终版本中混合两个不同的 Chromium 版本。

哎呀！因此，当我们注意到这个问题时，这让我们陷入了一个小麻烦。我们最终找到了一个“hacky”解决方案：我们在 iOS 上发布了 Vivaldi 浏览器版本 6.3，然后在集成 Chromium 118 后将版本增加到 6.4，下一个桌面和移动版本将被称为 6.4（所以会有没有 Vivaldi 6.3 桌面/Android 版本！）。

正如您所看到的，创建版本号涉及很多事情。

PS：本文已发布第四版！

（注：本文作者为Vivaldi 的开发人员和安全专家）

（机翻，人肉校订）