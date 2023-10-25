（原文在此）

Vivaldi 6.4 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3160.33/34

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 6.4 的第一个候选版本。

￼ 作者：鲁阿里·厄德高

2023 年 10 月 25 日

发布候选人反馈

为了帮助我们尽快推出 6.4，请将您的反馈重点放在 6.2 稳定版以来的严重回归上。如果您想询问新的（6.4 后）功能或长期存在的问题，请在我们的论坛上询问。

还有稳定通道的等效版本的预发布链接。这些适合那些希望尽早升级并首先在快照配置中进行测试的人。由于这是 RC 版本，尚未发布，我们还建议您在升级之前备份您的设置。在完成进一步测试并发布最终版本之前，不会启用对这些（或更新的）稳定版本的自动更新。

已知的问题

如果在官方 6.4 发布日期之前安装，版本 3160.34 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。

（注意：快照版本 3160.33 和稳定版 3160.34 是相同的，除了图标资源和它们将从中接收更新的通道之外。）

变更日志

[书签] 各种缩略图问题 (VB-100792)

[Chromium]升级至118.0.5993.122

[崩溃][面板]从网页面板生成二维码 (VB-100601)

[邮件] 从 MS Outlook 收到的邮件中的内嵌图像损坏 (VB-100926)

[设置][搜索]默认启用“保留上次选择的搜索引擎”设置

[同步​​] 重新启用键入的 URL 同步

（机翻，人肉校订）