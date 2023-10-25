（原文在此）

回归修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3171.3

在此更新中，我们解决了几个回归问题并完善了阅读列表功能。

￼ 玛丽亚·波波娃

2023 年 10 月 25 日

以下是一些已做出的更改：

通过此更新，我们解决了从外部应用程序将项目添加到阅读列表时无法按预期工作的问题 (VAB-8139)。

在此更新中，我们还解决了几个回归问题。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

[阅读列表] 添加到阅读列表菜单不适用于外部应用程序 (VAB-8139)

[回归] 由于触摸区域 UI 未对齐而更改了跟踪器屏蔽图标的位置 (VAB-8113)

[回归] 单击信息按钮中的设置时崩溃 (VAB-8156)

**[回归]**历史同步空白状态有铬元素(VAB-8118)

[回归] 阅读列表为空时有 Chromium 的插图 (VAB-8138)

[回归] 在选项卡组之间滑动后激活选项卡 (VAB-8017)

[回归] 禁用选项卡堆叠时，选项卡不会加载 (VAB-8145)

[Chromium]升级至118.0.5993.122

（机翻，人肉校订）