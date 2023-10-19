6.4.3160.29 Snapshot - не работают хинты в RSS подписках (лентах новостей)
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Vivaldi 6.4.3160.29 Snapshot - не работают хинты в RSS подписках (лентах новостей), вместо кол-во прочитанных/не прочитанных - написано нет сети.
Баг конкретно в bundle.js, с предыдущем (6.4.3160.25) всё хорошо.
Билд на свалку...
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sedative29rus
@Capushon said in 6.4.3160.29 Snapshot - не работают хинты в RSS подписках (лентах новостей):
Билд на свалку...
Согласен, без хинтов в RSS вообще невозможно пользоваться браузером, перешёл на ГуглХром.
А если серьёзно, то почему бы не смотреть на числа в строке, в данном примере 35/37, вместо того, чтобы наводить мышкой, ждать подсказки и смотреть в неё?
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@sedative29rus said in 6.4.3160.29 Snapshot - не работают хинты в RSS подписках (лентах новостей):
А если серьёзно, то почему бы не смотреть на числа в строке, в данном примере 35/37
На них и смотрю, но это не отменяет наличие бага.
У меня CSS завязан на "правильный" код:
/* RSS: разный цвет значков если есть сообшения */ .vivaldi-tree :is([data-id^="ALL_MESSAGES_"],[data-id^="FEEDS_LABELS_"]) .mail_panel_node:not([title$=" 0 сообщений"]) .fill-override svg { fill:#f4b941 !important; opacity:0.9 !important; }