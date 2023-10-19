@Capushon said in 6.4.3160.29 Snapshot - не работают хинты в RSS подписках (лентах новостей):

Билд на свалку...

Согласен, без хинтов в RSS вообще невозможно пользоваться браузером, перешёл на ГуглХром.

А если серьёзно, то почему бы не смотреть на числа в строке, в данном примере 35/37, вместо того, чтобы наводить мышкой, ждать подсказки и смотреть в неё?

