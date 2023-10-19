（原文在此）

搜索引擎快捷方式 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3166.3

此快照引入了搜索引擎快捷方式，并完善了广告拦截和选项卡。

￼ 玛丽亚·波波娃

2023 年 10 月 19 日

我们现在已经开始发布 Vivaldi iOS 浏览器的快照流。

下载 iOS 快照

为了让您更轻松地测试我们的尖端构建并降低风险，Vivaldi Snapshot 是一个单独的应用程序，将与 Final 一起安装，并拥有自己的一组首选项和设置。

与 Beta/Final 的差异

这些快照的目的是让我们的粉丝有机会预览即将发生的更改，并帮助我们在将最新修复和改进添加到 Final 之前确保其质量。如果您更喜欢已经经过广泛测试的东西，请坚持使用主要的 Vivaldi iOS 包。

测试快照时，最好查看更改日志（如下）。尝试更改并在评论部分告诉我们您的想法或直接向我们的 错误跟踪系统 报告。在评论或报告错误时，请记住提及您正在测试的版本会很有帮助。

以下是一些已做出的更改：

通过实施搜索引擎快捷方式，您现在可以直接从地址字段轻松访问您想要使用的搜索引擎。只需输入快捷方式、空格和搜索词，您就可以快速找到所需的信息 (VIB-131)。

通过此更新，我们将广告拦截规则扩展到隐身标签，确保您的在线活动保持无广告且安全，即使您选择隐身浏览 (VIB-393)。

对细节的关注使我们与众不同，这就是为什么我们解决了新的隐身标签标题不正确的问题 (VIB-436)。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

变更日志：

[新]实现搜索引擎快捷方式(VIB-131)

[广告拦截] 将广告拦截规则应用于隐身标签 (VIB-393)

[广告拦截] 删除泄露的广告拦截编译结果 (VIB-273)

[同步​​] 同步加密链接转到 Android 帮助文件 (VIB-443)

[标签] 新的隐身标签标题不正确 (VIB-436)

[标签] 如果应用程序发送到后台，则引导流程中的标签栏会出现故障 (VIB-433)

更新翻译

下载选项

我们目前提供来自 TestFlight 的 快照版 。

注意：

快照版本无法设置为默认版本。

（机翻，人肉校订）