Очень не хватает, таких возможностей работы с Сессиями - как свободное Перемещение, и Копирование Вкладок (Групп, Пространств) в структуру Сессий, и наоборот из Сессий на Панель вкладок.

Или Перемещение-Копирование вкладок, через пункты меню, с помощью классических команд: Вырезать/Копировать-Вставить

Или можно использовать диалог со структурой Сессий - Пространств - Групп, аналогично диалогу добавления Закладок - в Панели Адреса. В котором можно будет выбрать целевую Сессию - Пространство - Группу - как место назначения для копирования вкладок.

А также Перемещение и Копирование, между самими Сессиями.

Аналогично реализованному Переносу вкладок, в Пространства, и между Окнами.

То есть, полнофункциональное редактирование Сессий, в смысле связи с менеджерами Закладок и Панелью Вкладок.

Это позволит, уменьшить количество сохраненных Сессий - так-как не нужно будет создавать дополнительных Сессий, для того, чтобы сохранить необходимые вкладки, их можно будет перетянуть или отправить, с помощью команды Контекстного меню, в уже созданную Сессию.

Сейчас, Сессиями очень удобно пользоваться - необходимый, и замечательный функционал, но очень не хватает этих возможностей.

Также, возможность вручную Переносить, и Копировать вкладки, между Панелью вкладок и Сессиями, отчасти, можно использовать, для менее удобной, но более простой, с моей точки зрения на Разработку, реализации Предложения @RX21

Скрытие Вкладок в Панели Вкладок - /post/703433

И для реализации Предложения @xogorxogorich:

Скрытие Вкладок в Панели Вкладок - /post/703442

Предложение продублировано из обсуждения:

Скрытие Вкладок в Панели Вкладок - /post/703392