@BoroDDDa said in Добавить конвертер валют:

Я перешел из Opera на Vivaldi. Но мне не хватает функции конвертации валюты, как это было устроенно в Opera. Пожалуйста, сделайте эту функцию

Может быть реализовать такую фунцию в "Быстрых командах" по F2, аналогично калькулятору, или с использованием специальной команды для конвертера?

Ссылка: Калькулятор Vivaldi