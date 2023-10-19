Добавить конвертер валют
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Я перешел из Opera на Vivaldi. Но мне не хватает функции конвертации валюты, как это было устроенно в Opera. Пожалуйста, сделайте эту функцию
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Перенёс тему в раздел "Сбор пожеланий" и переименовал так, чтобы из заголовка было понятно, о чём речь.
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@BoroDDDa said in Обновление:
Я перешел из Opera на Vivaldi.
Отличное решение!
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@BoroDDDa said in Добавить конвертер валют:
Я перешел из Opera на Vivaldi. Но мне не хватает функции конвертации валюты, как это было устроенно в Opera. Пожалуйста, сделайте эту функцию
Может быть реализовать такую фунцию в "Быстрых командах" по F2, аналогично калькулятору, или с использованием специальной команды для конвертера?
Ссылка: Калькулятор Vivaldi