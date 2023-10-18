警告：此版本有严重Bug（点击文本输入字段导致崩溃），不建议更新

（原文在此）

迎头赶上 – Vivaldi Android 浏览器快照 3165.4

此快照包括 UI 改进、一些回归修复和 Chromium 改进。

玛丽亚·波波娃

2023 年 10 月 18 日

以下是一些已做出的更改：

我们已将新文件夹按钮移至编辑器中的浮动操作按钮 (FAB) (VAB-7998)。

我们更新了 UI 图标，以匹配桌面和 iOS 版本的风格，提供跨平台更具凝聚力和可识别的视觉体验 (VAB-7836)。

我们重新安排了入门流程，提前将 Vivaldi 引入为默认选项。这确保您从开始使用浏览器的那一刻起就可以快速充分利用我们的浏览器的功能(VAB-7616)。

在此更新中，我们还解决了几个回归问题。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

变更日志：

[书签] 将新文件夹按钮移动到编辑器中的 fab (VAB-7998)

[可折叠] [面板] [注释] 删除分割视图编辑器并将其替换为居中编辑器对话框 [VAB-7944]

[UI] 下载面板显示两个空状态图标 (VAB-8024)

[UI] 将 UI 图标更新为与桌面和 iOS 相同的样式 (VAB-7836)

[UI] 重新安排入门流程，以更早地将 Vivaldi 显示为默认值 (VAB-7616)

[回归] 添加书签文件夹会使 Vivaldi 崩溃 (VAB-8078)

[回归] 当我尝试做笔记时浏览器崩溃 (VAB-7889)

[回归] 尝试将移动书签移出文件夹时发生崩溃 (VAB-8050)

[回归] 打开 Vivaldi 会打开最后一个活动标签，即使数据设置为退出时清除 (VAB-7795)

[回归] 重启后跟踪器拦截器盾牌图标不可见 (VAB-7086)

[Chromium]升级至118.0.5993.75

（机翻，人肉校订）