Часто, бывает необходимым, в процессе работы, открывать большое число вкладок, часть их может быть незадействована, но при этом они нужны, и остаются открытыми на следующий день.

Целый день, бывает и дни, они открыты, занимают память, уменьшается скорость работы интерфейса браузера, и они занимают место в панели вкладок, отчего сложнее ориентироваться в используемых в данный момент вкладках.

Для ускорения работы было-бы хорошо, если бы можно было их временно удалить из памяти, и скрыть, до тех пор, пока они не понадобятся.

При этом, с возможностью сохранения структуры их расположения, при возврате на Панель вкладок, после того, как они снова понадобятся.

Работать это может, например так - выделяются вкладки и/или группы, которые необходимо скрыть, после чего в меню выбирается пункт - "Скрыть вкладки".

Вкладки и/или группы, перемещаются в область скрытых вкладок, сохраняя историю перемещений для каждой из вкладок.

При этом, освобождая память, пространство среди вкладок, и не отображаясь в Панели вкладок.

По-сути, это тоже самое, что и Корзина, но на сегодня в Корзине не сохраняется структура групп.

И цели ее применения другие.

То есть, это будет прямой аналог Корзины, но с сохранением структуры - группировки и расположения вкладок.

Когда вкладки или группы вкладок, снова понадобятся, можно будет Восстановить их на прежнем месте, в Панели вкладок - выделив, и выбрав в меню пункт "Восстановить вкладки".

Если к тому времени, группа, в которую входила скрытая вкладка, будет закрыта на Панели вкладок, то после восстановления вкладки - группа с тем же именем (если она ранее была закрыта), будет создана вновь, с добавлением пустой вкладки, чтобы можно было образовать группу.

Можно будет добавить "Скрытые вкладки" со списком вкладок, в Панели вкладок слева, рядом с Пространствами, и на Боковой панели, там же, где и Корзина, но например в самом верху.

Также, можно реализовать такой функционал, через Сессии.

На данный момент, можно сохранить вкладки в Сессии, и также перенести, из Сессии на панель вкладок, но нельзя выбранные вкладки, добавить в уже существующую Сессию - только создав новую Сессию.

Для реализации данного Предложения через Сессии, необходимо, чтобы одна из Сессий была динамически связана с Панелью вкладок.

Скрытые вкладки, при скрытии, попадали в эту связанную Сессию, а при восстановлении - в Панель вкладок.

Также хорошо, было-бы иметь 2-а режима отображения самой Панели вкладок: