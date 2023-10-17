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Скрытие Вкладок в Панели Вкладок
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Часто, бывает необходимым, в процессе работы, открывать большое число вкладок, часть их может быть незадействована, но при этом они нужны, и остаются открытыми на следующий день.
Целый день, бывает и дни, они открыты, занимают память, уменьшается скорость работы интерфейса браузера, и они занимают место в панели вкладок, отчего сложнее ориентироваться в используемых в данный момент вкладках.
Для ускорения работы было-бы хорошо, если бы можно было их временно удалить из памяти, и скрыть, до тех пор, пока они не понадобятся.
При этом, с возможностью сохранения структуры их расположения, при возврате на Панель вкладок, после того, как они снова понадобятся.
Работать это может, например так - выделяются вкладки и/или группы, которые необходимо скрыть, после чего в меню выбирается пункт - "Скрыть вкладки".
Вкладки и/или группы, перемещаются в область скрытых вкладок, сохраняя историю перемещений для каждой из вкладок.
При этом, освобождая память, пространство среди вкладок, и не отображаясь в Панели вкладок.
По-сути, это тоже самое, что и Корзина, но на сегодня в Корзине не сохраняется структура групп.
И цели ее применения другие.
То есть, это будет прямой аналог Корзины, но с сохранением структуры - группировки и расположения вкладок.
Когда вкладки или группы вкладок, снова понадобятся, можно будет Восстановить их на прежнем месте, в Панели вкладок - выделив, и выбрав в меню пункт "Восстановить вкладки".
Если к тому времени, группа, в которую входила скрытая вкладка, будет закрыта на Панели вкладок, то после восстановления вкладки - группа с тем же именем (если она ранее была закрыта), будет создана вновь, с добавлением пустой вкладки, чтобы можно было образовать группу.
Можно будет добавить "Скрытые вкладки" со списком вкладок, в Панели вкладок слева, рядом с Пространствами, и на Боковой панели, там же, где и Корзина, но например в самом верху.
Также, можно реализовать такой функционал, через Сессии.
На данный момент, можно сохранить вкладки в Сессии, и также перенести, из Сессии на панель вкладок, но нельзя выбранные вкладки, добавить в уже существующую Сессию - только создав новую Сессию.
Для реализации данного Предложения через Сессии, необходимо, чтобы одна из Сессий была динамически связана с Панелью вкладок.
Скрытые вкладки, при скрытии, попадали в эту связанную Сессию, а при восстановлении - в Панель вкладок.
Также хорошо, было-бы иметь 2-а режима отображения самой Панели вкладок:
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Режим отображения, только Видимых вкладок.
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Режим отображения Всех вкладок, включая скрытые (в соответствии с порядком их первоначального расположения) - при этом скрытые вкладки могут например иметь менее яркий цвет.
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@saay по-моему, это делают все браузеры, на базе Chromium, начиная с какой-то там версии.
"пространство среди вкладок" не освобождают, но память да.
Вы можете просто создать группу "скрытые", и не замечать ее, а память браузер и так освобождает.
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я год назад предлагал (вроде писал это репорт, а может нет . Но картинки точно рисовал ) сделать простой перенос вкладки в Группу.? Это уже есть как минимум в EDGE и Я.Бро . Просто в группу, такая мелочь !
Кто там рулит в команде мечты V ? Кто пишет бизнес-планы на бесполезные команды ? К чему плодить окна "Move to Window" ? Кому это надо, если у всех в первую очередь 1 окно, с 20-100 вкладок. А потом уже юзер задумывается о новом Окне.
Но Вивальди предлагает сначала Окно , а про группы вообще забыли. Сами же развивали эти группы.
Признавайтесь , кто юзает "Tab to Left " , "Tab to Right " ??? Да еще без хоткеев. Что за бесполезные команды, которые просто занимают место ?
Как коллеге @saay перенести вкладки в "Скрытую группу" ?
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@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
Признавайте , кто юзает "Tab to Left " , "Tab to Right " ???
Как минимум, я использую.
@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
Что за бесполезные команды, которые просто занимают место ?
https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/appearance-customization-ru/customize-application-and-context-menus/
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@kurai да, можно таскать в группы на Боковую панель . Но для браузера это сложнее, здесь идет конфликт состояний. Я помню , когда я снял видео, что при живом таскании в Bookmarks, бедный браузер не может понять, что от него хотят. И он открывал новой окно.
Только я его могу понять. Программеры накодили, а ему отдуваться . Когда вкладку сорвали с места и куда-то тянут , что ему делать --- совокупляться с соседней вкладкой, создавать новое окно, или одновременно с этим ничего не делать и ждать, пока вкладка доедет до боковой панели ?
Конечно, ему проще начать тормозить и получать гневные отзывы на форумах.
Это Drag'n'Drop не всегда хорош, т.к. на него уже повесили слишком много.
Конкретная команда проще и точнее.
Где простейшая "Move to Group" ?
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@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
да, можно таскать в группы на Боковую панель
Я вам ни слова не сказал о боковой панели
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@kurai вы как модератор что сделали, чтобы простые юзеры не задавали таких простых вопросов ? Полагаю что все модераторы мечтают о голом форуме, без юзеров и вопросов.
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@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
@kurai вы как модератор что сделали, чтобы простые юзеры не задавали таких простых вопросов ?
Я как модератор слежу, чтобы пользователи не ссорились, не матерились и постили, где нужно. Как нянька в детском саду
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@kurai по-нашему это будет "моя хата с краю" :). Очень многонациональная философия. Разделение полномочий -- это очень удобно. Полагаю, что программеры форум не читают, им некогда. А все, кто читают , не собираются ничего никуда никому говорить, писать, доносить. Т.к. есть очень удобное Разделение полномочий. В итоге юзеру проще плюнуть на все, сменить браузер или выйти на пенсию.
Похоже, вы это браузер готовите своим детям.
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@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
@kurai по-нашему это будет "моя хата с краю" :). Очень многонациональная философия. Разделение полномочий -- это очень удобно. Полагаю, что программеры форум не читают, им некогда. А все, кто читают , не собираются ничего никуда никому говорить, писать, доносить. Т.к. есть очень удобное Разделение полномочий. В итоге юзеру проще плюнуть на все, сменить браузер или выйти на пенсию.
Похоже, вы это браузер готовите своим детям.
В очередной раз напоминаю, что модераторы на форуме - волонтёры, которые следят за форумом в свободное время, иногда жертвуя рабочим временем и личной жизнью, не получая за это ни копейки, то есть абсолютно бесплатно.
Если вы считаете, что что-то работает не так, как должно, или не работает вовсе, можете сообщить об этом через форму багрепорта (ссылка у меня в подписи).
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Shpankov Vivaldi Team
@saay said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
Часто, бывает необходимым, в процессе работы, открывать большое число вкладок, часть их может быть незадействована, но при этом они нужны, и остаются открытыми на следующий день.
Целый день, бывает и дни, они открыты, занимают память, уменьшается скорость работы интерфейса браузера, и они занимают место в панели вкладок, отчего сложнее ориентироваться в используемых в данный момент вкладках.
Для ускорения работы было-бы хорошо, если бы можно было их временно удалить из памяти, и скрыть, до тех пор, пока они не понадобятся.
При этом, с возможностью сохранения структуры их расположения, при возврате на Панель вкладок, после того, как они снова понадобятся.
Работать это может, например так - выделяются вкладки и/или группы, которые необходимо скрыть, после чего в меню выбирается пункт - "Скрыть вкладки".
Вкладки и/или группы, перемещаются в область скрытых вкладок, сохраняя историю перемещений для каждой из вкладок.
При этом, освобождая память, пространство среди вкладок, и не отображаясь в Панели вкладок.
По-сути, это тоже самое, что и Корзина, но на сегодня в Корзине не сохраняется структура групп.
И цели ее применения другие.
То есть, это будет прямой аналог Корзины, но с сохранением структуры - группировки и расположения вкладок.
Когда вкладки или группы вкладок, снова понадобятся, можно будет Восстановить их на прежнем месте, в Панели вкладок - выделив, и выбрав в меню пункт "Восстановить вкладки".
Вы можете временно ненужные вкладки перенести в отдельное окно, которое можете свернуть в трей. Развернуть его вы можете или кликом на кнопку в трее, или через боковую панель "Окна". Насколько я понимаю, это именно тот функционал, который вы предлагаете.
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Shpankov Vivaldi Team
@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
Где простейшая "Move to Group" ?
Простейший перенос вкладки в группу - перетаскивание.
Если вы говорите о команде в контекстном меню, то подумайте, как это будет работать при наличии нескольких групп.
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@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
@saay по-моему, это делают все браузеры, на базе Chromium, начиная с какой-то там версии.
"пространство среди вкладок" не освобождают, но память да.
Вы можете просто создать группу "скрытые", и не замечать ее, а память браузер и так освобождает.
Только открыл программу, сейчас открыто более 500 вкладок, и используется, около 1,5 гб. - действительно немного. Думал, больше кушает.
Периодически пользуюсь функцией "Выгрузить фоновые вкладки" - память освобождается, но интерфейс подтормаживает.
То есть при прокрутке заметок - они с задержкой обновляются
При наборе текста заметки, или при перемещении вкладок - хорошо тормозит.
А если создать новое окно, с небольшим количеством вкладок - все летает.
Создание новой группы не спасет - будет также тормозить.
Можно конечно, часть вкладок перенести в новое окно. Но тогда, придется иметь дело с несколькими окнами.
-
@sphera said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
я год назад предлагал (вроде писал это репорт, а может нет . Но картинки точно рисовал ) сделать простой перенос вкладки в Группу.? Это уже есть как минимум в EDGE и Я.Бро . Просто в группу, такая мелочь !
Возможно неправильно понял - в группу в Закладках? Или во вкладках?
Кто там рулит в команде мечты V ? Кто пишет бизнес-планы на бесполезные команды ? К чему плодить окна "Move to Window" ? Кому это надо, если у всех в первую очередь 1 окно, с 20-100 вкладок. А потом уже юзер задумывается о новом Окне.
Бывает и больше.
Конечно, лучше правильно организовать работу, и не накапливать, но бывает накапливается очень много
Но Вивальди предлагает сначала Окно , а про группы вообще забыли. Сами же развивали эти группы.
Признавайтесь , кто юзает "Tab to Left " , "Tab to Right " ??? Да еще без хоткеев. Что за бесполезные команды, которые просто занимают место ?
Иногда пользуюсь - с хоткеями
-
@saay said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
Конечно, лучше правильно организовать работу, и не накапливать
Золотые слова!!!
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@Shpankov создаете сложности вселенского масштаба
Даже в EDGE ( где к числу программеров Vivladi можно смело пририсовывать нолик) , Dragn'D'rop тоже работает неуверенно -- перетащить вкладку на нужную Группу -- не с 1 раза. Командой проще, точнее, надежнее .
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@saay said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
в группу в Закладках? Или во вкладках?
в Закладках нет групп.
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@Shpankov said in Скрытие Вкладок в Панели Вкладок:
Вы можете временно ненужные вкладки перенести в отдельное окно, которое можете свернуть в трей. Развернуть его вы можете или кликом на кнопку в трее, или через боковую панель "Окна". Насколько я понимаю, это именно тот функционал, который вы предлагаете.
Да, это рабочий вариант.
Но ведь вкладки могут находиться, в разных Пространствах, группах, то есть находится в определенной структуре.
А если перенести их в другое окно, то эта структура потеряется, или потребуется время на группировку.
Про это не подумал сразу, но отличия от корзины все-таки будут. Так-как Скрытые вкладки, будут учитывать не только Группы, но и Пространства.
При "Восстановлении" скрытой вкладки, она помещается в Пространство и в Группу, на Панели вкладок, в которой она находилась
То есть, у каждой скрытой вкладки сохраняются взаимосвязи (память) с ее расположением, в структуре на панели вкладок.
То есть, по сути будет создана дублирующая панель вкладок, но только со скрытыми вкладками.
Также, условно можно сравнить со Списком чтения, ссылки из которого открываются по необходимости.
Кроме этого, открытие Второго окна, также будет использовать дополнительную память.
А смысл в том, чтобы разгрузить память, ускорить работу Vivaldi, и упростить навигацию по Отображаемым вкладкам.
Если-бы сейчас можно было добавлять выбранные вкладки и группы, из различных пространств, в Сессию (в нужные Пространства), то эта возможность, решила бы такую задачу.
Единственное, что отличает это Предложение, от использования Сессий, это то, что не нужно будет, вручную в Сессии выбирать необходимое Пространство и Группу, для того, чтобы переместить туда выбранные вкладки.
Как только, вкладки будут скрыты (например командой "Скрыть вкладки"), они переместятся в аналогичное Пространство и Группу, в Скрытых вкладках. То есть будет проще.
А там в свою очередь их также можно будет перемещать, закрывать, как и на Панели Вкладок.
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еще мелкий баг . Даже интересно, работает у меня анимация или нет ?
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Даже в EDGE ( где к числу программеров Vivladi можно смело пририсовывать нолик) , Dragn'D'rop тоже работает неуверенно -- перетащить вкладку на нужную Группу -- не с 1 раза. Командой проще, точнее, надежнее .
Такая команда - полезная, и было-бы удобно.
Но при этом, еще больше разрастется меню, а чтобы его уменьшить, можно добавить - раскрывающиеся списки, в контекстное меню (реклама)