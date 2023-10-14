（原文在此）

更多地址字段配置可能性 – Vivaldi 浏览器快照 3160.25

在今天的快照中，我们进行了一系列全面修复，并允许对地址字段下拉列表进行进一步更改。

作者：鲁阿里·厄德高

2023 年 10 月 13 日

更新日志：

[地址栏][设置]能够排序和显示/隐藏所有类别(VB-99661)

[日历] 添加默认事件模板 (VB-100488)

[日历] 添加生日模板缺少的重复项 (VB-100534)

[日历] 无法正确设置全天模板的提醒 (VB-100513)

[日历] 更改面板中条目的时间，更改活动页面缩放 (VB-100459)

[日历] 已删除的事件被复活 (VB-100540)

[日历] 编辑模板时间的问题 (VB-100522)

[日历] 模板不会删除默认提醒 (VB-100387)

[日历] 接受活动邀请时使用电子邮件收件人地址 (VB-97343)

[Chromium]升级至118.0.5993.75

[崩溃][书签] 添加书签 (VB-99299)

[直接匹配] 徽章轮廓加倍 (VB-100437)

[直接匹配] 突出显示时，搜索字段中的徽章和文本的大小会缩小 (VB-100441)

[直接匹配] 徽章中的文字需要大写 (VB-100438)

[直接匹配][地址栏]在地址字段中实现 (VB-100497)

[直接匹配][地址栏][搜索字段]突出显示时项目会变大 (VB-100496)

[macOS] 菜单未更改为“隐藏书签栏”(VB-91622)

[macOS] 将 Sparkle 库更新至 2.5.0 (VB-100434)

[邮件] 连接到帐户的消息在状态栏中徘徊 (VB-100485)

[邮件] 重新获得网络访问权限时不要尝试两次获取消息 (VB-100462)

[邮件] IMAP 帐户在重新获得网络访问权限后并不总是重新连接 (VB-100514)

[邮件] 启动时面板不指示缺少网络连接 (VB-100379)

[邮件] 关闭后几秒钟弹出新的 oAuth 对话框 (VB-97413)

[邮件] multipart/mixed with html 不链接到附加资源 (VB-87381)

[邮件][回归] 在“已接收”中显示提要不执行任何操作 (VB-99359)

当窗口大小最大化时，[菜单][设置]本机窗口模式下的按钮未对齐 (VB-100474)

[弹出视频] pip 窗口中的音量控制器出现在按钮上方 (VB-99400)

[弹出视频] 音量滑块最初不显示 (VB-100656)

[搜索] 添加“谢谢！” 说明是否从 Google 切换回来 (VB-100267)

[搜索] 在某些国家/地区将起始页设置为私人窗口的默认搜索 (VB-100368)

[搜索][地址栏][搜索字段]没有 Yandex/Ecosia 搜索引擎图标 (VB-94181)

[设置] 当选中“User Native Windows”时，Windows 标题和 Windows 控制按钮会重复 (VB-91670)

[同步​​] 帐户设置表单拒绝来自 js2.so-net.ne.jp 域的电子邮件，因为该电子邮件无效 (VB-100453)

[标签] 可视标签循环未水平对齐 (VB-100674)

[网站兼容性] navigator.clipboard.write 访问损坏 (VB-100430)

（机翻，人肉校订）