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Новые баги 6,2,3105,58
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После обновы "Vivaldi 6.2 — Реактивная скорость" все стало так ужасно, потом вышли некоторые обновы которые вроде бы исправили, но все равно, остались некоторые баги.
На данный момент у меня последняя версия браузера.
- Если браузер не закрывать более 2-3 суток и потом закрыть
Процессы вивальди умирают и не закрываются вовсе, сам браузер при этом как бы закрылся полностью, а повторное открытие невозможно пока не убьешь эти процессы вручную.
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При закрытии браузера таким способом, 1-2 вкладки закрываются навсегда, т.е я вот смотрю у меня открыто 40 вкладок, я закрываю браузер ПОЛНОСТЬЮ, и при повторном открытии нет одной или двух вкладок, причем это всегда закрепленные вкладки.
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Тут я конечно сомневался что дело в браузере, но данная проблема только в вивальди и началась тоже недавно после ласт обновы.
поиск в веб версии вотсапе перестал работать, ничего не ищет, не находит, тупа стоит и грузится.
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@SoluSoull Попробуйте для начала советы из этой статьи. Если не поможет, по каждой из проблем сделайте отдельный багрепорт. Ссылка в подписи к этому сообщению.