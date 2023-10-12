После обновы "Vivaldi 6.2 — Реактивная скорость" все стало так ужасно, потом вышли некоторые обновы которые вроде бы исправили, но все равно, остались некоторые баги.

На данный момент у меня последняя версия браузера.

Если браузер не закрывать более 2-3 суток и потом закрыть

Процессы вивальди умирают и не закрываются вовсе, сам браузер при этом как бы закрылся полностью, а повторное открытие невозможно пока не убьешь эти процессы вручную.