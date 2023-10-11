@sedative29rus said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:

У меня в Windows это и отключено и я пользовался Chrome и там такого нету,

и на мельчайшие детали у меня глаз лежит что замечаю какую нибудь хрень и хочется убрать.

Поэтому и перешел на vivaldi из за кастомизации улучшенной.

Судя по той теме, она 2019 года, походу смысла ждать нету.