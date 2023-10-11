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Подчеркнутые буквы правой кнопкой
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Здравствуйте, раздражает бесполезная фигня, когда куда то жму правой кнопкой, то определенные буквы подчеркнутые. Как это можно убрать, в настройках так и не нашел.
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@Ksamu said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
Как это можно убрать, в настройках так и не нашел.
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@Ksamu said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
бесполезная фигня
Это ж горячие клавиши, как они могут раздражать? Они и в Windows везде есть.
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@Capushon said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
Они и в Windows везде есть.
В Windows они отключаются одним кликом
А Вивальди это игнорирует.
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@sedative29rus said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
@Capushon said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
Они и в Windows везде есть.
В Windows они отключаются одним кликом
А Вивальди это игнорирует.
Это какой раздел настроек?Ага, нашёл.
Ну, с вас тогда и багрепорт
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@kurai Спец. возможности - Клавиатура.
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@sedative29rus said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
@kurai Спец. возможности - Клавиатура.
Я выше поправил сообщение
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@sedative29rus said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
В Windows они отключаются одним кликом
Это касается исключительно Windows, да и то - "новых" его кусков интерфейса, "старые" даже тему игнорируют, не то что состояние хоткеев.
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@Capushon said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
Это касается исключительно Windows
В каком смысле?
В какой-нибудь опере или хромиуме подчёркивания убираются именно этой настройкой.
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@sedative29rus said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
В какой-нибудь опере или хромиуме подчёркивания убираются именно этой настройкой.
Да, в Опере убираются, проверил.
Тут нет:
и тёмный стиль игнорируется.
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@sedative29rus said in Подчеркнутые буквы правой кнопкой:
@kurai Спец. возможности - Клавиатура.
У меня в Windows это и отключено и я пользовался Chrome и там такого нету,
и на мельчайшие детали у меня глаз лежит что замечаю какую нибудь хрень и хочется убрать.
Поэтому и перешел на vivaldi из за кастомизации улучшенной.
Судя по той теме, она 2019 года, походу смысла ждать нету.