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Unsolved Yer İmleri Ekleyince Donuyor ve Kapatmadan Kullanamıyorum.
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Specialtricks0561
Merhaba,
Yer İmlerimi ekledim ve ekleyince donuyor, kullanamıyorum.
Sorun:
Yer imleri yüklendikten sonra tarayıcı donuyor.
Semptomlar:
Tarayıcı açıldıktan sonra donuyor.
Yer imleri yüklendikten sonra donuyor.
30 saniye gibi aralıklarla gelip gidiyor, çözülmüyor.
İsteğim/İhtiyacım:
Sorunun çözülmesini istiyorum.
Endişelerim: Sorunun çözülmezse tarayıcıyı kullanmayacağım.
Konu: Yer imleri yüklendikten sonra tarayıcı donuyor.
Sayın Yetkililer,
Yer imlerini yükledikten sonra tarayıcım donuyor.
Tarayıcıyı açtığımda veya yer imlerini yükledikten beni sık sık bekletiyor, donma çözülmüyor.
Bu sorunu çözmek için yardımcı olursanız sevinirim.
Sorunun kaynağına ulaşmak için log, rapor gibi bilgileri size gönderebilirim. (BENİ YÖNLENDİRİN)
Chrome'da da yaşadığım bir sorun nedeniyle bu tarayıcıyı kullanmaya karar vermiştim. Log, rapor gibi konuları sağlamayı bu tarayıcıda kalmayı zorlamak için belirtiyorum.
Sekme ve çalışma alanı oluşturma, detaylı ayarlar ve düzenleme seçenekleri anlamında bana daha yakın gelmişti. Bu sorunu çözemezsem ne yazık ki bu tarayıcıyı da hayatım boyunca bir daha yüklemeyebilirim.
Geri dönüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla,
[Specialtricks0561]
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Specialtricks0561
Chrome gibi neden yer imlerini kaydederken CTRL - D ile altta çok fazla klasörlerimi aramak zorundayım.
Hiç pratik değil, biraz daha genişlemesi çok daha kullanışlı olur. Hiçbir şekilde yer imi kaydederken hızlı kaydedemiyorum.
Bunun en kısa yolu nedir?